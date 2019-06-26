開發創新加速器帶領台灣創新企業走出海外　首站鎖定日本

▲中華開發資本執行副總南怡君（左三）與開發創新加速基金總經理郭大經（左五）帶領台灣新創團隊前進日本，開打國際盃。（圖／開發金提供）

記者吳靜君／台北報導

開發金今（26）日表示，旗下開發創新加速器基金成立的中華開發創新加速器(CCIA)率領台灣新創團隊到日本拜會，包括開發創新加速器策略夥伴LINE等多家重要日本企業。

開發創新加速器成立後致力成為新創界的平台，透過與台灣新創公司的各項積極互動，充分了解業者對開拓海外市場的需求，並以開發創新加速器豐沛的資源帶領新創走出台灣。

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開發創新加速基金總經理郭大經表示，台灣新創公司要擴大規模惟有走出海外；挑選日本成為首站，不只因為日本與台灣的地緣關係，還包括日本的大商社企業文化，市場供應鏈位階分明，加上新創生態系樣貌差異，反而提供台灣新創團隊技術或服務的切入利基。郭大經說：「我們觀察到，這股需求相當強烈，藉由日本市場做敲門磚，助攻新創團隊進入全球市場打『國際盃』，是我們的願景。」

參與開發創新加速器日本首發團的新創公司投資戶包括FunNow、KKday、AsiaYo、Viscovery及Cherri Tech等五家公司。這五家公司業務範團涵蓋旅遊觀光、AI人工智慧與創新金融等不同領域，在開發創新加速器的安排下，除策略夥伴LINE以外，也拜會日本最大電商及網路搜尋龍頭，同時還有日本具領導地位的旅遊、交通及金融集團高層。

郭大經指出，開發創新加速器希望能產生「母雞帶小雞」的實質效益，有效連結台灣新創團隊與日本商業、科技、金融業界高層，並以「團隊模式」取代「單打獨鬥」，為新創媒合所需資源，進一步促成投資機會。