　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

開發創新加速器帶領台灣創新企業走出海外　首站鎖定日本

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中華開發資本執行副總南怡君（左三）與開發創新加速基金總經理郭大經（左五）帶領台灣新創團隊前進日本，開打國際盃。（圖／開發金提供）

▲中華開發資本執行副總南怡君（左三）與開發創新加速基金總經理郭大經（左五）帶領台灣新創團隊前進日本，開打國際盃。（圖／開發金提供）

記者吳靜君／台北報導

開發金今（26）日表示，旗下開發創新加速器基金成立的中華開發創新加速器(CCIA)率領台灣新創團隊到日本拜會，包括開發創新加速器策略夥伴LINE等多家重要日本企業。

開發創新加速器成立後致力成為新創界的平台，透過與台灣新創公司的各項積極互動，充分了解業者對開拓海外市場的需求，並以開發創新加速器豐沛的資源帶領新創走出台灣。

請繼續往下閱讀...

開發創新加速基金總經理郭大經表示，台灣新創公司要擴大規模惟有走出海外；挑選日本成為首站，不只因為日本與台灣的地緣關係，還包括日本的大商社企業文化，市場供應鏈位階分明，加上新創生態系樣貌差異，反而提供台灣新創團隊技術或服務的切入利基。郭大經說：「我們觀察到，這股需求相當強烈，藉由日本市場做敲門磚，助攻新創團隊進入全球市場打『國際盃』，是我們的願景。」

參與開發創新加速器日本首發團的新創公司投資戶包括FunNow、KKday、AsiaYo、Viscovery及Cherri Tech等五家公司。這五家公司業務範團涵蓋旅遊觀光、AI人工智慧與創新金融等不同領域，在開發創新加速器的安排下，除策略夥伴LINE以外，也拜會日本最大電商及網路搜尋龍頭，同時還有日本具領導地位的旅遊、交通及金融集團高層。

郭大經指出，開發創新加速器希望能產生「母雞帶小雞」的實質效益，有效連結台灣新創團隊與日本商業、科技、金融業界高層，並以「團隊模式」取代「單打獨鬥」，為新創媒合所需資源，進一步促成投資機會。

ET快訊
恐怖影片曝光！澎湖8遊客被按喇叭...狂追1公里　攔車「砸爛
美女作家腹痛「下面飄異味」...伸手一摸傻了：差點死在自己手
罹怪病「天熱全身起水泡」！台南豆花伯每碗僅賣20元…苦撐7小

關鍵字：開發金,創新加速器,創新團隊,Line,日本,國際盃

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

報稅有誤勿擔心　國稅局：儘速更正申報即可

房子當社會住宅出租　符合規定者免徵營業稅

開發創新加速器帶領台灣創新企業走出海外　首站鎖定日本

報稅有誤勿擔心　國稅局：儘速更正申報即可

長榮罷工幕後...勞資22日曾協商4小時　勞動部證實原定昨天再會面可惜流局

財政部體貼新規定！債權人討債拿不回本金　有條件可不視利息免課稅

AI行銷夯！布商第三代採用後業績漲3成　傳統燈飾成交率提升30%

外勞外展計畫闖關失敗！　經部提議彰濱工業區試辦...遭勞部退回重議

傳產首例！統一公告設立雙總經理制　啟動亞洲大平台戰略

「G20川習會」外銀推演3情境..這機率最高　

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

郭富城每天都要63KG！　 一吃到64..「我就想死了」

暖心司機載客突遇火燒車　爬橋墩冒險救火：我盡力了

吳宗憲：藝能界的事都雞婆一下　「講的就是真的，否則就不講」

最暖父親節！玩偶暗藏懷孕驚喜 壯漢爸緊抱痛哭：最棒禮物

黃鐙輝捕獲「寶可夢阿伯」　超持久抓寶神器ZenFone Max曝光

張文綺傳訊打氣謝忻！　心疼「他好好的就好了」

房子當社會住宅出租　符合規定者免徵營業稅

開發創新加速器帶領台灣創新企業走出海外　首站鎖定日本

報稅有誤勿擔心　國稅局：儘速更正申報即可

長榮罷工幕後...勞資22日曾協商4小時　勞動部證實原定昨天再會面可惜流局

財政部體貼新規定！債權人討債拿不回本金　有條件可不視利息免課稅

AI行銷夯！布商第三代採用後業績漲3成　傳統燈飾成交率提升30%

外勞外展計畫闖關失敗！　經部提議彰濱工業區試辦...遭勞部退回重議

傳產首例！統一公告設立雙總經理制　啟動亞洲大平台戰略

「G20川習會」外銀推演3情境..這機率最高　

鴻海投資新加坡2.04億美元　經濟部投審會審核通過

關鍵開幹／棋子？塞子？聽攏無 韓國瑜深奧比喻庶民懂？

楊丞琳喝到斷片媽媽受驚　曝王心凌驚人酒量

自主研發飛彈擊落無人機　革命衛隊嗆美國「沒膽量侵犯伊朗」！

《寄生上流》出現台灣味！導演親自解答原因：全南韓都知道

怪男徘徊北捷唭哩岸站！「手擲大紅磚」隨機攻擊國中女學生

不斷更新／廖健富3分砲打掉嘟嘟勝投　8局桃猿5：3統一

別惹他們！情緒「跟翻書一樣快」星座Top4...心臟要超大顆才行

《靠譜歌王》其實是紅髮艾德人生故事！狂虧「沒演男主角」：我只是第二人選

長榮律師持「空姐同意書」下通牒！限期返還32份三寶　將提告工會

獨／愛紗為債翻臉前經紀人？經紀人曝「已還了75萬！」

財經熱門新聞

勞退17萬人被「高薪低報」　勞..

經濟部駁回雙子星開發案　投審會..

懶人包／長榮空服員罷工「預告期..

7月上路！房貸違約金、延遲利息..

勞工小心白繳！4職業工會欠繳勞..

道瓊大跌179.32點　信心指..

中華電今年預計招1,600人

長榮罷工幕後...勞資22日曾..

震撼彈！長榮宣布將招新空服員

罷工衝擊長榮航營運　最新公告營..

長榮宣布首招募「男空服員」！總..

快訊／福衛晚間8點台灣正式通聯..

快訊／福衛七號順利發射升空！

環球晶通過配息25元　

更多熱門

相關新聞

LINE聯手NAVER舉辦「人工智慧黑客松」

LINE官方今（26）日宣布，首次與南韓市占第一的搜尋引擎NAVER，聯手舉辦以「人工智慧」為主題的跨國黑客松「AI RUSH 2019」，總獎金3萬美元（約新台幣90萬元），廣邀全球AI技術好手來參加，主要的目的就是為了活絡AI社群並促進技術發展。

為G20峰會維安　大阪儲物櫃全封

日本內閣會議：7月21日參議院選舉

日7-11飯糰包裝改採環保材質　成本增加、價格不變

Line推「Smart Channel」功能

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

阿翔牽緊Grace手和好了！「甜蜜小動作」一路狂閃

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

騎士等紅燈驚見五腳蜈蚣！萬人讚爆

長榮教官喊話　內部Line訊息曝光

藥頭驚爆染毒藝人名單！S姓女主持人狂吸高價大麻

嗆爆罷工長榮空姐！護理師66字狠打臉

33K男年存35萬　超刻苦生活曝光

韓國瑜3分跳針謝高雄！網友崩潰了

金牌性霸凌　南韓滑冰隊被轟出選手村

愛紗爆「離婚後性情大變」！踢開20年經紀人

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品種

長榮反擊！「限時4小時」助空服辦新護照

阿妹外甥女安那「車上喇舌22歲女舞者」！同房溫存3小時

更多

最夯影音

更多

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

郭富城每天都要63KG！　 一吃到64..「我就想死了」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面