報稅有誤勿擔心　國稅局：儘速更正申報即可

▲民眾報完稅發現申報所得稅時內容有誤，不用過於擔心，政府並不會立即處分，只要民眾向稽徵機關更正申報及可。（圖／記者湯興漢攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

5月報稅季已經結束，但陸續有民眾發現，報稅的內容有錯誤該怎麼辦？高雄國稅局表示，不論是基本資料錯誤還是要增減扶養親屬，要儘速更正申報，在國稅局核定申報內容前，也能夠要求更正適用列舉扣除額。

今年的綜所稅申報結束，民眾擔心，如果申報內容有誤，是否會被罰鍰？高雄國稅局表示，如果發現申報的資料有誤應該辦理更正，在沒有被檢舉、國稅局查到之前，是免罰的。

請繼續往下閱讀...

不過，更正申報之後如果要補繳稅額，國稅局會會請民眾如期繳納，只須加徵利息，如果還逾期未繳，就會加徵滯納金。

但是因為申報時間已過，所以更正方式只能以人工方式辦理，不適用網路及二維條碼申報等其他方式，需要補稅者也不能再使用信用卡、銀行帳戶委託取款、自動櫃員機(ATM)、晶片金融卡、線上繳稅或者行動支付等，只能填寫自動補報稅額繳款書向代收稅款金融機構繳納。

至於更正方式，民眾要重新填寫一份正確的申報書，並且在申報書空白處註明「更正申報」，5月先採用稅額試算申報者，可註明稅額試算檔案編號，原先用網路、人工或二維條碼申報者，可註明原先申報書的收件編號和日期。

填妥後，更正申報書以臨櫃、送交戶籍所在地國稅局所屬分局、稽徵所或服務處申請更正。高雄國稅局指出，如果更正內容涉及將標準扣除額變更為適用列舉扣除額，一定要在國稅局核定申報內容前，檢具相關證明文件，併同更正申報書向戶籍所轄國稅局所屬分局、稽徵所申請更正。國稅局將陸續在7月31日首批退稅前，進行申報案件核定，呼籲有更正需要者，儘快提出更正申報。