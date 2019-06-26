長榮罷工幕後...勞資22日曾協商4小時　勞動部證實原定昨天再會面可惜流局

▲長榮空服員罷工提進入第7天，勞動部呼籲，雙方應重返談判桌並求同存異。（圖／記者陳以昇攝）

記者紀佳妘／台北報導

長榮空服員罷工進入第7天，勞資雙方尚未取得共識。勞動部次長劉士豪今（26）日透露，在勞動部積極聯繫下，促成勞資雙方於22日碰面協商，並針對8大訴求進行討論、交換意見，部分訴求已有明確共識，不過雙方互信不足，原定昨（25）日要第2次會面，不過資方有所顧慮，最後取消會面。

勞動部次長劉士豪今天受訪時表示，今年從1月2日申請調解開始，勞動部就已協助長榮航空勞資雙方爭議，當時執行多達90項的行動，到了後來空服員工會在5月13日啟動罷工投票，勞動部也進行了51項行動，試圖促成勞資協商，最後6月20日正式宣布罷工後，勞動部也積極穿梭勞資陣營，希望雙方能夠重返談判桌。

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▲勞動部次長劉士豪（圖中）。（圖／記者沈繼昌攝）

劉士豪指出，在勞動部積極協調下，長榮航空勞資雙方在上周六曾見面協商，一共談了約4個小時，一開始氣氛也都不錯，且對於8大訴求都有討論到，其中有2項達成初步共識，而會務假方面已有明確方向，不過雙方後來仍有疑慮、不信任，因此雙方並未在會議紀錄上簽名，而原先敲定25日進行第2次會面，後來也因資方有所顧慮，最後取消會面。

劉士豪呼籲，雙方在談判協商過程中，希望不要互相叫陣，應冷卻下來，否則對彼此都是傷害；至於工會規劃明天提出具體方案，勞動部會向公司探詢協商意願，期盼雙方能夠重返談判桌並求同存異。