財政部體貼新規定！債權人討債拿不回本金　有條件可不視利息免課稅

▲財政部。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今(26)日公布解釋令，考量強制執行債務人財產案件，債權人已經無法取得債務人的聯繫，所獲得的金額無法償還本金時，可以不用視為利息，課徵所得稅。

財政部表示，一般民眾在有債務的關係的時候，都是會先償還利息，然後再償還本金，但是債權人收取利息時就要課徵綜合所得稅。不過，實務上法院的強制執行案件，債權人已經無法與債務人直接取得聯繫，對債權人而言，所獲得的補償金額仍不足以清償本金債權，若還是以民法的先沖抵利息債權課稅，對於債權人來說，確實是不太公平。

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財政部官員舉例，假使債權人借給債務人100元，本金不用收所得稅，利息收10元要課所得稅，整體債權是110元，假使債務人跑掉，債權人強制執行債務人的財產取得分配款只有90元，還先認定為充抵利息收入課徵所得稅的話，對於債權人來說，確實會損及權益。

因此財政部放寬解釋有下列情形，可以免課徵所得稅：一，雙方已經更改約定，所償還的金額先清償本金，債權人向稽徵機關提出已與債務人約定或向法院聲明之證明者，依約定或聲明內容認定。

二是，債權人可以透過寄送存證信函，送達債務人並通知其清償順序更為本金優先，或者放棄利息請求權；三，若債務人已經死亡，債權人除了該次獲分配款項之外，已經沒有其他受償的可能。

財政部表示，解釋令預計7月1日生效，納稅義務人符合規定者，可以檢附相關規證明文件向稽徵機關提出申請。