傳產首例！統一公告設立雙總經理制　啟動亞洲大平台戰略

▲統一企業本月18日舉行股東會，董事長羅智先（右三）表示，已為集團訂下「創造亞洲流通大平台」的戰略方向。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

為打造亞洲流通大平台，統一企業今（26）日宣布，由於舊任總經理侯隆榮任職屆滿，董事會決議通過委任新一任總經理，並首設「共同總經理制」，由統一內部資深副總黃釗凱、資深協理李清田升任，即刻生效，將開啟下一個50年的「亞洲世紀營運大戰略」。

統一表示，首設共同總經理制度，二位總經理將分別負責台灣及海外兩大市場，由黃釗凱負責台灣，李清田主司海外，須向董事長、總策略長報告。統一期許在其共同領導下，統一將面向亞洲16個經濟體、22.4億人口的大市場。

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統一指出，新任統一共同總經理的黃釗凱，是統一資深的管理階層，先前擔任統一企業副總經理，而李清田亦為統一企業資深管理者，先前擔任統一企業協理，並曾任統一越南公司總經理，對於東南亞市場嫻熟，具備豐富的海外營運經驗。

統一成立於1967年，去年起邁入第二個五十年，羅智先自2013年底接下統一企業董事長暨總經理，2016年專任董事長後，不僅近六年來股價上漲六成，統一去年底更以2.29億美元收購南韓熊津食品74.8％股權，成功帶領集團事業版圖繼續擴張。

在經營策略上，統一企業除嚴格為食安把關，也持續前進亞洲其他市場，憑藉熊津食品已經建立的品牌、通路優勢，伴隨著「韓流」在亞洲市場日益增加的流行度，有助統一創造亞洲流通大平台。