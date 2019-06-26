AI行銷夯！布商第三代採用後業績漲3成　傳統燈飾成交率提升30%

▲ 《中小企業AI行銷白皮書》分享會。（圖／YAHOO提供，下同）

記者李瑞瑾／綜合報導

AI人工智慧是未來智能時代的核心趨勢，現在已有近7成中小企業已經開始、或計畫應用AI解決方案做行銷，就有一位布商第三代透過AI技術應用，讓當季業績大幅成長三成；也有一間傳統燈飾業者，透過AI技術分析導流客戶，推動成交率提升30％。

根據麥肯錫報告指出，在2030年以前，全球70%企業將採用至少一種形式的AI應用。為了解此一趨勢，中華民國全國中小企業總會與Yahoo奇摩於今（26）日發表《中小企業AI行銷白皮書》，數據指出，台灣有近7成中小企業已經開始（37%）或計畫應用（31%）AI解決方案，其中已經開始應用AI的主要領域為顧客互動（49%）、數據蒐集（44%）與行銷廣告（31%）。從報告中也觀察到二代接班人對全面擁抱AI應用明顯更加積極，相較創辦人，二代接班人採用AI解決方案的比例增加逾3成（31%）。

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Yahoo奇摩消費者洞察暨數據分析部資深經理張家宜指出，「調查發現，有逾4成（44%）中小企業計畫採用AI在行銷廣告領域，顯見AI行銷的發展動能持續增強中。而其中最期待AI行銷廣告能達成的三大目標，分別是『更精準找到新客（77％）』、『掌握顧客喜好與行為（76％）』、『更個人化的溝通（70％）』。」

▲ J-WELL透過AI行銷運用讓業績增長三成。

從迪化街布商轉型成日系森林系服飾電商品牌的「J-WELL（杰威實業有限公司）」，由布商第三代、應屆大學畢業的行銷總監李尚威說服父親，針對不同的天氣狀況採用AI原生廣告掌握顧客購買需求與時機，精準投遞不同的廣告給受眾，積極進攻新客群，更刷新當季營業額較去年同期成長3成。

傳統燈飾店「YP燈飾」董事長董豐榮，為積極把握平均每位消費者一生只會購買1-2次燈飾的機會，結合YP燈飾線上網站及線下實體店面資源、以及顧客在實體門市購買比例較高的特性，運用到訪過官網點擊門市資訊的消費者數位足跡，讓AI自動找出成交機會高的客群精準投放廣告、擴大新客源，成功導流線下門市、推動成交率提升30％。

▲ YP燈飾靠精準投放廣告導流客戶至線下門市，提升成交率。

中華民國全國中小企業總會秘書長戴麗芬表示，「台灣中小企業力求數位轉型的同時，也持續衝高在數位行銷上的投入心力。迎戰智能時代不再只是大型企業專屬課題，佔全台企業總數98%的中小企業也正摩拳擦掌，積極借助創新科技的力量，找出能持續成長、開創新局的關鍵。」