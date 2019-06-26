鴻海投資新加坡2.04億美元　經濟部投審會審核通過

▲經濟部投審會今（26）日核准鴻海精密公司申請對外增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD的投資案。（圖／鴻海提供）

記者林淑慧／台北報導

經濟部投審會今（26）日核准五件投資案，鴻海精密公司申請對外增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD的投資案，經投審會審核通過；依據申請內容，鴻海將匯出2.4億美元，加碼投資電子產品組裝代工等業務。

外資投資上也核准QGT INTERNATIONAL, INC. 申請匯入台幣23億1502萬5000元投資設立高通半導體有限公司（實行後持股比例100％），從事電子零組件製造業、非破壞檢測業等業務。

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投審會並核准MACNICA, INC.申請經由國內事業駿日股份有限公司，以公開收購方式取得國內上市公司安馳科技股份有限公司最低不少於35％，最高不超過50％股權，投資金額合計台幣13億4474萬2928元，從事電子零組件製造業等業務。

香港商蒙發利（香港）有限公司申請匯入台幣8000萬元增資台灣奧佳華國際有限公司（實行後持股比例90％），以及匯入台幣3億6358萬2000元受讓取得棨泰健康科技股份有限公司部份股權（實行後持股比例87％）。

在中國大陸投資方面，投資會也核准和泰汽車申請匯出美金5000萬元，間接增資大陸地區和通汽車投資有限公司。

另外，駿日公司以證券交易法等相關規定在證券市場以公開收購取得安馳公司股權，投審會就國家安全及產業效益等因素予以審核，提醒投資人仍應審慎評估應賣風險。

