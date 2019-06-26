外勞外展計畫闖關失敗！　經部提議彰濱工業區試辦...遭勞部退回重議

▲為解決彰濱工業區缺工問題，經濟部提出製造業外勞外展計畫。（圖／彰化縣政府提供）

記者紀佳妘／台北報導

經濟部工業局提出製造業外勞外展計畫，並從彰濱工業區開始試辦，以解決缺工問題。勞動部跨國勞動力政策諮詢小組今（26）日討論後，目前仍有一些問題需要釐清，包括勞基法5月修正後的新規、有無單位願意示範等，因此請經濟部工業局重新研議。

為解決彰濱工業區缺工問題，經濟部工業局已第2次提出製造業外勞外展計畫，先前曾有廠商反映，若遇旺季、急單情況時，將會出現人力吃緊的情況。根據資料顯示，彰濱工業區有8家廠商釋出缺工的消息，缺工人數達320人，且多為現場作業員，就有廠商表示，儘管祭出高薪搶才，不過由於地處相對偏遠，就是找不到人力。

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勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠表示，對於產業外勞外展計畫，會中委員持正反意見，其中正面意見認為，彰濱工業區確實地處偏遠，招工並不容易，可以試辦看看，不過也有委員說，地處偏遠反而要用高薪來吸引人前來工作。

薛鑑忠指出，工業局方案中並未具體提出是否有社團法人或財團法人等非營利組織願意先行試辦、試辦方案的目的以及現有的「3K5級制及Extra5」外勞核備制度如何調整、勞基法5月修正後派遣相關規範後的成本計算等尚未明朗化，因此請經濟部釐清後重新研議。