準婆婆穿婚紗參加婚禮！親戚全傻眼「新娘低頭原諒」…心酸原因曝光

▲艾咪在婚禮上看到婆婆也穿著白色婚紗。(示意圖/pixabay)



記者鄒鎮宇/綜合報導

參加婚禮時,許多 人都會避免穿著跟新娘一樣,就怕搶了對方當日主角的風采。美國一名女作家艾咪(Amy Pennza)恰巧遇到這種情況,且撞衫穿上「白色婚紗」的還是自己的準婆婆,當眾人感到場景怪異時,艾咪也緩緩道來背後的故事,讓網友瞬間紅了眼眶。

「我完全不知道婆婆在婚禮當天要穿什麼…」,艾咪表示,婚禮流程實在太忙,就連當天早上幫忙的伴娘等人也都擠在小房間內打扮,沒有人去注意到婆婆在婚禮上的穿著。也因此,當婚禮開始時,她才發現未來婆婆竟穿著白色的婚紗,讓她當場傻眼。

▲艾咪的婆婆因幼年時窮困,即使後來有了錢也非常節儉。(示意圖/取自免費圖庫Pakutaso)



艾咪將照片PO在個人推特上後,引起許多網友關注,更有人認為艾咪的婆婆是故意的,「你老公還活著嗎?」、「太扯了!這個家不正常吧?」等,而艾咪也緩緩跟大家說出婆婆會這麼做的背後原因。

原來,艾咪的婆婆是在相當貧困的環境下長大,幼年時期甚至會餓到去廚房找火柴頭來填飽肚子,「當你一無所有的長大,這種心態跟觀念將會跟著你一輩子,不管你之後賺了多少錢,心中總是害怕有人把一切奪走」,她甚至因此成為殺價高手,還會因年紀增長到可以享受某些折扣而開心。

因此,艾咪的婆婆幾乎捨不得扣買好的衣服,也在一次的婚紗特價中買下那件白色婚紗,並穿著它參加婚禮。艾咪表示,她當下的確非常傻眼,但想到婆婆的過去,以及對方在照顧孫子時總是不遺餘力,「她願意為了孫子付出一切,因為她是一無所有長大的」,「雖然那件婚紗事件很嚇人,但也留下一段蠻有趣的回憶,沒有一個出席這場婚禮的人會忘記」。

My mother-in-law wore a wedding dress to my wedding. So, yeah, top that one, Twitter. #weddingfail @jimmyfallon pic.twitter.com/IjqvnXT6Ps