準婆婆穿婚紗參加婚禮！親戚全傻眼「新娘低頭原諒」…心酸原因曝光

▲艾咪在婚禮上看到婆婆也穿著白色婚紗。（示意圖／pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

參加婚禮時，許多 人都會避免穿著跟新娘一樣，就怕搶了對方當日主角的風采。美國一名女作家艾咪（Amy Pennza）恰巧遇到這種情況，且撞衫穿上「白色婚紗」的還是自己的準婆婆，當眾人感到場景怪異時，艾咪也緩緩道來背後的故事，讓網友瞬間紅了眼眶。

「我完全不知道婆婆在婚禮當天要穿什麼…」，艾咪表示，婚禮流程實在太忙，就連當天早上幫忙的伴娘等人也都擠在小房間內打扮，沒有人去注意到婆婆在婚禮上的穿著。也因此，當婚禮開始時，她才發現未來婆婆竟穿著白色的婚紗，讓她當場傻眼。

▲艾咪的婆婆因幼年時窮困，即使後來有了錢也非常節儉。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



艾咪將照片PO在個人推特上後，引起許多網友關注，更有人認為艾咪的婆婆是故意的，「你老公還活著嗎？」、「太扯了！這個家不正常吧？」等，而艾咪也緩緩跟大家說出婆婆會這麼做的背後原因。

原來，艾咪的婆婆是在相當貧困的環境下長大，幼年時期甚至會餓到去廚房找火柴頭來填飽肚子，「當你一無所有的長大，這種心態跟觀念將會跟著你一輩子，不管你之後賺了多少錢，心中總是害怕有人把一切奪走」，她甚至因此成為殺價高手，還會因年紀增長到可以享受某些折扣而開心。

因此，艾咪的婆婆幾乎捨不得扣買好的衣服，也在一次的婚紗特價中買下那件白色婚紗，並穿著它參加婚禮。艾咪表示，她當下的確非常傻眼，但想到婆婆的過去，以及對方在照顧孫子時總是不遺餘力，「她願意為了孫子付出一切，因為她是一無所有長大的」，「雖然那件婚紗事件很嚇人，但也留下一段蠻有趣的回憶，沒有一個出席這場婚禮的人會忘記」。