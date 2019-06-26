經濟部駁回雙子星開發案　投審會：涉及國安疑慮

▲經濟部投審會今（26）日以對國家安全有不利影響為由，駁回高達600億元的台北雙子星投資案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

高達600億元的台北雙子星投資案備受關注，經濟部投審會今（26）日以對國家安全有不利影響為由，本案予以駁回。

公告顯示，香港商南海發展有限公司及馬來西亞商馬頓有限公司等申請匯入新台幣10億元，投資設立台灣南海發展股份有限公司，考量本案國內被投資事業營運涉及台北車站特定專用區C1/D1土地開發案，為台北市西區門戶計畫建設，且附近捷運、高鐵、台鐵、汽車客運等大眾運輸滙聚，位處大台北地區重要交通樞紐，涉及國家安全議題。

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投審會指出，基於以下三項因素，認定投資人與大陸市場淵源及關聯極深，易受大陸政策影響：一、投資人母公司百慕達商南海控股有限公司自行於財報揭露其大部分業務及員工均位於中國內地，附註說明依香港財務報告準則第8號「經營分部」之披露而言，南海集團應視中國內地為集團之註冊國家。

二、百慕達商南海控股有限公司之行政總裁為大陸籍，且其董事會下設之4個委員會中，負責營運及制定政策方向的執行委員會有過半成員是大陸籍，而負責檢討董事會架構、人數及組成暨委任行政總裁，向董事會提供推薦意見的提名委員會，5名成員也有2名是大陸籍，顯示大陸人高度參與百慕達商南海控股公司之營運、政策方向。