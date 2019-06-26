「G20川習會」外銀推演3情境..這機率最高　

▲中美貿易戰僵持不下，引發金融市場動盪不安，市場關注即將登場的川習會，期盼能露出曙光。（圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

貿易戰僵持不下，市場關注G20會議是否有機會露出曙光，花旗銀行對此推演3種情境，中美雙方若在G20峰會上達成初步協議，預期聯準會最快明年才會降息，但情勢惡化、美國就業數據走弱，也不排除7月就會祭出降息措施。

花旗銀行今天舉行2019年第3季投資展望，並針對中美貿易戰推演3種情境，首先是「在G20會議有貿易協議」，再者是「沒有貿易協議且聯準會不降息」，最後是「沒有貿易協議且聯準會降息」。

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川習會將在28日舉行G20高峰會議碰面，美國釋出暫緩加徵關稅的消息，市場關注中美貿易談判是否露出曙光，花旗銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，從目前情勢來看，第一個情境「在G20會議有貿易協議」可能性較高，可望達成初步共識，但應無法全面達成協議。

▲花旗銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞。（圖／記者紀佳妘攝）

在第一種「在G20會議有貿易協議」情況下，中美貿易戰若能談判成功，曾慶瑞指出，股市可望大幅成長，預期新興市場股市表現優於其他股市，標準普爾500指數有機會挑戰歷史高點，美國10年期公債殖利率有機會跳升至2.5%。

再者是第二種情況「沒有貿易協議且聯準會不降息」，中美貿易戰沒有達成貿易協議，加上聯準會也沒有降息，曾慶瑞說，這種情況下對市場來說最為不利，恐造成股市大幅下跌，標準普爾500指數可能有機會測試前波低點，而美國10年期公債殖利率恐跌至1.5%或是更低，此舉將會推升日圓呈現升值走勢。

最後在「沒有貿易協議且聯準會降息」的情況下，標準普爾500指數可能創下新高，但其他國家股市則表現不一，預料美國10年期公債殖利率在1.75%至2%之間波動，在這種情況下，美元貶值、公債殖利率下跌，可望推升黃金價格上漲。