創業初期的必要犧牲　比爾蓋茲稱不是人人都應享有假期

▲比爾蓋茲認為，在公司草創初期，放棄休假是不得不做的犧牲。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

休假對上班族來說是忙碌一周後的小確幸，不過對微軟公司創辦人蓋茲（Bill Gates）來說，並非每個人都應在周末休假或享有假期，特別是在公司草創初期，放棄休假是不得不做的犧牲。無獨有偶，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯及特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克也都有類似的觀點。

MarketWatch報導，蓋茲上周六（22）與活動訂票網站Eventbrite創辦人哈茲（Julia Hartz）共同出席創投公司Village Global舉辦的創業家對談，被問及工作與生活間的平衡時表示，他「不相信度假這回事」。

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蓋茲說：「我認為你可以推崇甚至神話極度辛勤工作的想法。對我來說，我確實不相信周末、不相信度假。」蓋茲表示，自己是到了30歲之後才開始享受周末及假期，「我堅信在（創立公司）初期，應該做出非常大的犧牲。」

在創立公司初期，生活與工作無法平衡的觀點並非只有蓋茲有，事實上，貝佐斯（Jeff Bezos）就曾說過，「工作與生活是一個圓，而非平衡。」這意味著，他認為兩者應整合為一，而非在工作的空檔休息，或將自己的職業與個人生活劃分開來。另外，馬斯克（Elon Musk）先前也曾公開表示，他不可能沒有全天候的工作時間表，其日前就曾在推特上推文指出，他在某個周六晚間於特斯拉工廠工作到凌晨2點半左右才離開。

不過也有其他人持有不同的看法，如《赫芬頓郵報》創辦人赫芬頓（Arianna Huffington）就曾說過，除非花時間休息或充電，否則難以有更多創造力或創新力。赫芬頓在她個人網站Thriveglobal.com上寫道：「如果你不給自己時間休息，就無法將自己的身心和和那些你所熱愛的事情連接在一起，也沒時間將你非凡的智慧和你深愛的事業聯繫到一起。」

創意領域的從業人士可能因休息不足而引發一些後遺症，研究表明，經常的忙碌可能對大腦產生負面影響。以色列大學研究人員發現，白天抽出點時間什麼都不做、不想，是補充動力並重新聚焦的理想做法。