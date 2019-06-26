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朝「無廢城市」理想邁進　台泥拿下湖南靖州協同處理生活垃圾項目

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▲▼ 台泥湖南省靖州縣水泥窯協同處理生活垃圾項目簽約儀式。（圖／台泥提供）

▲ 台泥與湖南省靖州縣簽訂水泥窯協同處理生活垃圾項目。（圖／台泥提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

台泥企業團旗下靖州台泥水泥有限公司，於20日與湖南省靖州縣共同舉行水泥窯協同處理生活垃圾項目的簽約儀式，將建立一條水泥熟料生產線，建成後將能有效降低汙染、改善居民居住環境，且有助城市發展，這也是台泥在大陸發展水泥窯協同處理項目的第三個實績，致力朝「無廢城市」理想邁進。

台泥董事長張安平曾數度公開表示，台泥企業團的經營作為是「以大自然為主體、以社會利益為宗旨」。永續地球是台泥企業最重要的責任，也是人文價值最重要的顯現，而現階段能保護環境、永續生態最主要的方法就是「循環再生」。

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台泥表示，將利用一條日產3000噸的水泥熟料生產線，協助靖州縣處理城市生活垃圾，建成後可望解決靖州垃圾問題，能有效降低汙染、改善居民的居住環境，也有助於城市發展。這是台泥繼2015年貴州安順廠、2019年初的廣西貴港廠之後，在大陸發展水泥窯協同處理項目的第三個實績。

台泥指出，過去四十年來，水泥窯一直在歐、美、日等先進國家扮演「廢棄物終結者」或「城市淨化器」的角色，水泥窯具備了「高溫、高滯留時間、高擾流」的三高特性，能夠完全分解廢棄物中的有機質，因此被認為是最安全、經濟，能有效將廢棄物轉化為能源，最有利於城市永續發展的垃圾處理技術之一。

台泥安順廠於2015年就建成水泥窯協同處置生活垃圾項目，隔年被列入大陸工信部2016年的水泥窯協同處理固體廢棄物試點示範單位，目前每年處理6.6萬噸城市生活垃圾，覆蓋安順市平壩區32萬人口。

今年2月，台泥企業團旗下貴港台泥東園環保科技有限公司，取得目前大陸最大水泥窯協同處理固體廢棄物項目的許可，並於5月份正式動工，預計建成後每年可處理高達 33 萬噸的危險廢物及污泥。

台泥表示，企業團隊有能力、也有意願協助更多城市處理廢棄物問題，從水泥窯協同處理固(危)廢核心優勢出發，承擔為城市、為社會減少垃圾及處理廢棄物的責任，期待有朝一日達成「無廢城市」的理想。

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關鍵字：台泥,水泥窯,湖南

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