反擊蘋果？臉書高層批硬體售價高昂　如有錢人的「專屬俱樂部」

▲臉書與蘋果等科技巨頭近來受到全球監管機構愈來愈嚴苛的審查，彼此間也開始相互攻擊。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

臉書與蘋果等科技巨頭近來受到全球監管機構愈來愈嚴苛的審查，彼此間也開始相互攻擊。前英國副首相、臉書國際事務與通訊傳播副總裁克萊格（Nick Clegg）周一（24）在德國首都柏林的赫爾蒂行政學院（Hertie School of Governance）演講時，批評其他大型科技公司銷售昂貴的硬體，以迎合它們所謂富有消費者的「專屬俱樂部」。

華爾街日報報導，克萊格認為，大眾對社群網路上定製廣告的批評大多忽略了一個事實，即社群網站所提供的產品對用戶來說都是免費的。「其他一些大型科技公司透過向有錢的消費者銷售昂貴的硬體或訂閱服務來賺錢，有時甚至兩者同捆銷售，」克萊格說，「它們組成一個專屬俱樂部，只向購買高價值硬體及服務的消費者開放。」相較之下，「臉書建立在一個簡單的原則上：我們想要連接世界，且不會透過收取入場費來做到這一點。」

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克萊格並未明確點名蘋果或其他硬體公司的名字，臉書發言人也拒絕為克萊格的言論提供進一步解讀，不過華爾街日報指出，在克萊格發表演講的前一周，蘋果執行長庫克（Tim Cook）在史丹佛大學畢業典禮上發表演講，批判矽谷數據洩露、侵犯隱私、創業騙局的亂象，並強調隱私及自由的重要性，外界認為其矛頭指向臉書。

庫克說道：「如果你建立一家混亂的企業，就不能逃避因製造混亂要承擔的責任。承擔責任意味著要有勇氣把事情想清楚，」他指出，隱私應該是科技業中基本的關注點，這含蓄地將臉書等以販賣廣告營利的商業模式，與依賴硬體銷售及訂閱服務的蘋果商業模式區隔開來。「如果我們接受生活一切都可侵占、出售，發生駭客攻擊時洩露資料，認為這正常且不可避免，那麼我們損失的就不僅是數據，還失去了做人的自由。」

在這兩家科技巨頭唇槍舌戰之際，全球監管機構正加緊呼籲保護消費者的數據隱私，不受包括臉書在內的大型科技公司侵犯，而這些科技公司的業務模式正是建立在向消費者提供免費服務、收集大量用戶數據並出售給廣告商的基礎上。

近幾周來，美國司法部及聯邦貿易委員會已採取措施，建議加強對大型科技公司反競爭行爲的監督力度。而近來，Alphabet旗下的Google因其商業行為而面臨歐盟多次懲處；今年2月，德國監管機構勒令臉書在未經用戶同意的情況下，禁止從第三方網站收集用戶信息。與此同時，以販售硬體設備為主的科技巨頭們正試圖將自己定位為「隱私鬥士」，蘋果最近推出一項耗資5400萬美元的廣告宣傳活動，宣傳iPhone的安全性。

克萊格在周一的演講中表示，臉書歡迎監管，並承認矽谷創新帶來的「興奮階段」現在已經讓位於一個懷疑科技的時代，隨之而來的是對科技行業的更嚴格審查。「網路需要競爭，也需要監管。這就是為什麼我們希望與政府及決策者合作，設計一種明智的監管方式，促進競爭，鼓勵創新，保護消費者。」