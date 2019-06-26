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比特幣價格連翻漲　逼近1.3萬美元...改寫1年5個多月來新高

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▲▼比特幣。（圖／路透社）

▲比特幣（Bitcoin）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）近期價格持續飆漲，上周突破1萬美元，但漲勢並沒有因此停止，本週仍持續上攻，據CoinDesk交易所的數據，截至台灣時間26日下午2點30分，比特幣價格已經來到12,648.98美元，是一年五個多月來的新高價，即將挑戰1萬3千美元整數關卡。

外媒《Forbes》報導指出，在經歷了2018年的低潮後，比特幣從今年4月開始的漲勢可說是銳不可擋，短短兩個月，價格就從5000美元以下，上漲至1萬美元以上，據CoinDesk交易所的數據，截至台灣時間26日下午2點30分，比特幣價格已經來到12,648.98美元，單日漲幅超過7％，過去24小時內，甚至一度逼近13000美元。

請繼續往下閱讀...

在2017年時，比特幣也經歷了一段輝煌的時期，報導分析認為，當時比特幣價格之所以會迅速飆漲，除了主流媒體展現對比特幣這類新興金融商品的興趣外，一般大眾對它的好奇而投資也是原因之一。eToro的高級市場分析師Mati Greenspan認為，與當時相比，現在大眾對於比特幣的認知，應該能讓比特幣的價格上漲保持，並追求更合理的價格。

此外，社群媒體龍頭臉書（Facebook）宣布要投入加密貨幣市場，以及包括蘋果（Apple）在內的全球多家大型科技公司，均表達對於加密貨幣的興趣，這也被視為對比特幣和加密貨幣投下的信任票。

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關鍵字：比特幣,上漲,加密貨幣,臉書,蘋果

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