環團盼農地工廠修法納入公民訴訟權　經部：早有法源，拆除是最後手段

▲經濟部次長王美花表示，工輔法修正案主要是希望能夠正面來引導廠商納管，如無納管者將先以斷水斷電方式處理，拆除則是最後手段。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

立法院臨時會登場，執政黨團力推工廠管理輔導法修法，環保團體主張應將「公民訴訟權」納入修正案，經濟部次長王美花今（26）日回應表示，公民訴訟權在環境法規及國土計劃法早有法源，工輔法若再納入是「疊床架屋」。

針對工廠管理輔導法預計明（27）日完成修法，會不會反映民意？王美花表示，下午將赴行政院進行最後的政策確認，對於環團持續抗議陳情事項，行政院將在政策確認會上一併納入考量，在做政策確認時會做拿捏。

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工輔法修法爭議持續延燒，經濟部次長王美花表示，修法主要是希望能夠正面來引導廠商納管，如無納管者將先以斷水斷電方式處理，拆除則是最後手段，重申這次修法主軸放在針對期限過後的工廠該如何管理，以及高汙染工廠的問題該如何解決，這應由中央和地方一起來努力。

▲ 環團抗議《工輔法》修惡。（圖／地球公民基金會提供）

不過，環保團體地球公民基金會仍呼籲，工輔法修法應考量政府農地違章工廠需有落日、公民訴訟機制要納入、反對就地合法條款、中高污染認定要有農委會、環保署的參與。

經濟部表示，不容許2016年5月20日後新增未登記工廠，一旦出現將依法停止供水供電，並通報建築及土地主管機關依法拆除，地方政府也應擬定管理輔導計畫，送經濟部核定。

至於在2016年5月19日前既存的未登記工廠，若屬於中高汙染工廠，將輔導遷廠或轉型；若有中大型產業群聚，則將採新訂都市計畫及開發產業園區方式處理。