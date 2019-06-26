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就是這麼豪氣！免綁信用卡、數位帳戶　土銀推高利活儲0.35%

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▲▼土銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲▼土銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

為了吸引自然人，土銀海砸200億元回饋老客戶、新朋友，宣布即日起到12月20日止開辦「金多利新臺幣優利活期儲蓄存款」專案，只要是新資金都可以享有0.35%優惠利率，比起一般活儲0.2%，高出0.15個百分點。

而土銀推出這麼「簡單」、這麼「豪」的活儲高利理財，不用綁信用卡、不用開數位帳戶，只要是「新資金」就可以給予活儲高利主要原因，就是希望可以吸引「自然人」上門，進而擴大土銀的財富管理業務。

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土銀表示，此案適用一般的活期儲蓄存款，但如果是機關團體員工存款或者是薪資轉帳戶、證券戶或者是公教人員儲蓄存款，就不在其中。土銀表示，只要是新資金就可享優惠年利率0.35%計算，預計總額度200億元，目前自然人戶比重還不高，還是會定期檢討所推出的優惠活儲效益，如果效果還不錯的話，會考慮繼續推出。

根據土銀的規劃有六大方向：一，存款戶的適用帳戶逐戶按本行現行利息計付方式，依新台幣一般活期儲蓄存款牌告利率(目前年利率0.2%)於12月21日計付利息；二，於專案期間的所有適用帳戶淨增加的總存款積數，另依優惠專案加碼利率於12月21日計付加碼利息。

三，加碼利率是優惠利率0.35%，為一般活期儲蓄存款牌告利率0.2%以及加碼利率0.15%；四，存款戶適用帳戶與本專案期間新開之適用帳戶合計超過2戶以上者，加碼利息將於12月21日存入最新開立之帳戶內；五，儲蓄存款起息點5,000元，未達起息點則不予計入。六，適用帳戶於專案期間銷戶者不適用專案優惠利率。

但土銀強調，有權依資金狀況決定是否停止辦理；若專案有調整內容，將於土銀網站公告，請民眾也要密切觀察。

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關鍵字：土銀,新台幣,自然人,高利,活儲,0.35%,免綁信用卡,基金,數位帳戶,開戶

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