紡拓會擴展千萬美元商機　組隊赴美參與最大戶外用品展

▲ 2019年美國Outdoor Retailer夏季戶外活動用品展。（圖／紡拓會提供，下同）

記者李瑞瑾／綜合報導

紡拓會至美國參與當地最大戶外用品展Outdoor Retailer，於6月20日閉幕，台灣館共有45家紡織廠商參展，造訪買主約1,800人次，預計商機約1,100萬美元以上。

紡拓會組團至美國丹佛舉辦的「2019年美國Outdoor Retailer夏季戶外活動用品展」參展，該展於6月20日閉幕。紡拓會表示，本屆台灣館共有45家紡織廠商參展，包括力鵬、新光、台南紡織、南緯、富泰、潤泰、泰連、棉春、湯姆隆、宏良、澳美、友良、匯良、得溢等。

請繼續往下閱讀...

台灣館此次展出各式符合永續環保結合高科技創新的布、副料及成衣，鎖定登山、野營、釣魚、跑步、瑜珈、自行車、休閒生活、運動時尚等市場。根據現場調查，造訪臺灣館的買主約1,800人次，預計商機約1,100萬美元以上。

為提升臺灣展團的參展效益，紡拓會執行之「紡織品整合行銷與商機開發計畫」於該展設立臺灣館形象區，將臺灣紡織業者之百餘項精選產品以Outdoor、Team Sports、Athleisure、Fitness及Equipment等五大主題展出，且以「Think Taiwan for Textiles」的形象口號，加深買主對臺灣紡織品的印象，協助臺灣館參展廠商進行推廣，吸引國際品牌如5.11 Tactical、Quickfeat、Marmot、 Exofficio、Sherpa、Noble Outfitters、Mountain Hardwear、YETI、Coleman及Tommy Hilfiger等買主到場參觀。

▲ 丹佛代表處劉坤城組長及洛杉磯代表處侯文奇副組長參觀台灣館。

Outdoor Retailer展是美國最大的戶外用品展，吸引全美的零售商、經銷商、品牌及供應商爭取曝光、拓展商機。本屆共有1,395家廠商參展，三天展期約計3萬人次入場參觀。我國駐丹佛代表處劉坤城組長及駐洛杉磯代表處經濟組侯文奇副組長均蒞臨展場支持。

紡拓會表示，Outdoor Retailer展為台灣紡織廠商開拓美國戶外市場的重要平台，將繼續組團參加今（2019）年11月5-7日舉辦之Outdoor Retailer冬季展及明（2020）年1月29-31日舉辦之Outdoor Retailer Snow Show展。