光隆集團成立宜蘭開發中心　著眼工藝技術升級

▲ 光隆集團宜蘭開發中心動土典禮。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／宜蘭報導

成立將近60年的光隆集團今（26）日舉行宜蘭開發中心動土典禮，並邀請宜蘭縣長林姿妙到場參與，光隆集團董事長詹賀伯表示，光隆對宜蘭有深厚情感，也已在此深耕40年，今年決定繼續投資宜蘭，著眼於工藝技術升級。

宜蘭開發中心總土地面積約5711平方米，建築面積約1393平方米，其餘土地將興建健身房或其他公共設施，免費提供里民使用，開發預計投入2.1億元，詹賀伯表示，開發中心主要將著重在升級工藝技術，製造高端羽絨衣產品，預計將創造100個就業機會以及2億產值，最快將於明（2020）年下半年完工，最晚會在後（2021）年上半年。詹賀伯表示，2013年就主導科技轉型，希望能透過宜蘭的開發中心，將技術能量再往上提高。

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面對中美貿易戰衝擊，詹賀伯表示，因2013年開始強化成衣製產，並撤出中國、擴大越南投資，中美貿易戰後，因在越南有大廠，在成衣事業方面的獲利成長有望更顯著。此外，也引進四至五家新品牌，包含戶外用品、休閒成衣類，其中有一家是做瑜珈產品的品牌，今年才剛開始試單，預計明年才會開始獲利。

除國內投資外，光隆集團也將於南越後江省興建家紡基地，預計投入1400萬美元，目前處於徵地階段，預計明年初動工、 2021第一季完工。光隆集團財務處經理李宗恆表示，目前越南產值占總體產值6成，基地完工運作後，將可提升占比至7成；未來也將在印尼新增廠區，主要發展重在成衣事業部。

此外，光隆集團在去年營收突破百億，李宗恆表示，今年一定會更樂觀。