台股上周奪下外資吸金王　除權息旺季到...2大訣竅輕鬆挑賺錢好股

▲又到了除權息旺季，投資人選股也有訣竅，掌握2原則輕鬆選好股。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

聯邦公開市場委員會（FOMC）上周決議維持利率不變，不過會後聲明偏向鴿派立場。觀察外資動向，資金再度轉為流入台股，上周一舉奪下吸金王，中信投信表示，隨著除權息旺季的到來，投資人選股也有訣竅，尋找近2季營運數字向上且產業趨勢佳的個股。

根據彭博統計上周外資資金流向，台股今年以來第7度由流出轉為流入，上周吸金9.4億美元（約新台幣295億元），榮登吸金冠軍；泰國股市連續5周獲得淨流入，上周吸金3.8億美元（約新台幣119億元）；南韓則結束連續6周流出態勢，上周吸金2.5億美元（約新台幣78億元）。

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▲外資對亞洲股市買賣超金額，其中台股上周吸金9.4億元，一舉榮登吸金王。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，本周G20將於大阪舉行，眾所矚目的莫過於川習會的發展，而近日市場氣氛相對緩和，加上FOMC會後聲明鴿派，使得市場出現反彈漲勢。上周台股指數再創波段高點，短線指數站穩各期均線。

展望後市，周俊宏指出，主動式選股仍為操作重點，布局上看好5G、TDDI、多鏡頭、生技等主題，同時隨著除權息旺季的來臨，也可留意核心持股的布局時機，並持續尋找近2季營運數字佳且產業趨勢佳個股。

周俊宏指出，受到中美貿易爭端影響，市場氣氛相對觀望，殖利率水準較高的內需相關類股，相對受到歡迎。儘管內需類股的股價已經走高，但在不確定性未落幕前，包含腳踏車、水泥，或是電信等類股，仍為資金的避風港。