家長批考招決議無效　籲「先考後招、增指考名額」

▲國教盟控大學招聯會決議程序不符合章程規範。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國教行動聯盟今（26日）指出，近年考招亂象不斷，儘管教育部及招聯會在經過23次討論後，曾在103年公布「先考後招」原則，並在104年經教育部核可、105年的四場公聽會及多場座談會中，獲得83.8%的教師及民眾認同。但招聯會卻在104年7月由賀陳弘擔任召集人後，竟要改變「先考後招」原則，仍採先申請再分科測驗，「考招考招」兩次分發之方案。

國教盟指出，招聯會雖辯稱有事後以E-Mail函詢當日參與常委會之委員追認該日決議云云。但依照招聯會組織章程第十一條規定，常委會開會及決議，須以本人出席會議為之，並無規定可以不出席會議而以E-Mail通訊投票決議為之，抑且依照上開規定，主席係在正反雙方同票數時，方有投票之權利。因此，該通訊投票應屬無效。

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▲國教盟認為，大學入學應依照教育部核定公布之考招三原則，採「考完後招」方式辦理。（圖／記者崔至雲攝）

律師張致祥說明，有18位今年覺得權益受損的家長願意集體提出陳情與訴願。家長們願意參加的理由包括，孩子在高三沒有學到完整高三的課程內容， 學習權益受損；孩子想好好準備指考，但學校高三下學習氣氛太差，沒法靜下心來學習；學測沒有鑑別度，在學校成績表現差很多的同學卻在學測拿到好的成績；孩子覺得學測不具公平性，所以把主力放在指考，但沒想到今年指考錄取名額竟不到三成，升學權益受損等。

國教盟今集結至教育部前高喊「決議無效、先考後招、增加指考外加名額」，並提出訴求，確認105年12月2日招聯會常委會決議及會議紀錄無效、大學入學應依照教育部核定公布之考招三原則，採「考完後招」方式辦理、今年度考招亂象補救措施，「國立大學在不影響教學品質的條件下，今年以外加方式提高指考錄取名額」。

對此招聯會指出，111學年度適用的「大學多元入學方案」，如同歷次考招方案不同程度的調整，都是經由常務委員會及會員大會討論以最大共識决定。本次調整案經由第7屆常務會員會在104至106年連續召開9次常委會討論提出方案，且歷次的常委會會議記錄，必經過下一次的常委會中再度宣讀內容確認無誤的程序，為求慎重明確，最後在106年3月29日的會員大會決議時，更以舉手表決方式確認，以57票同意、1票不同意，通過後並依法報教育部核定。

▲針對國教盟提出的「提高今年指考錄取名額」訴求，教育部強調，今年各項招生管道名額及簡章均已公布，如臨時變更考試分發招生規定及名額，將嚴重影響招生公平性。（圖／記者林敬旻攝）

面對部分團體的不同聲音，招聯會15所常委學校校長在今年5月12日共同發表聲明，以「多元漸進」為社會及各大學的共識方向，強調維持教育穩定發展，是各大學一貫的努力。因此以「現況微調」及「分階段銜接」為上位原則，儘量減少高中與大學的適應困難以及社會焦慮。並肯定這個方案能發展大學多元選才評量、協助高中適性教育，並且維持與現制的連續性。

針對國教盟提出的「招聯會105年12月2日決議無效，大學入學應考完後招」訴求，高教司科長郭佳音說明，各大學為辦理聯合招生，依大學法第24條組成招聯會，其組織運作及議題討論，依其章程及議事規定辦理，如遇爭議，將請招聯會對外說明決議處理過程；如擬提行政救濟，教育部也會請招聯會依法答辯。

另外，有關「國立大學在不影響教學品質的條件下，今年以外加方式提高今年指考錄取名額」訴求，郭佳音強調，今年各項招生管道名額及簡章均已公布，繁星推薦及個人申請招生也陸續辦理完竣，且歷年來為避免重覆錄取，也規定錄取學生不能再參加考試分發，如臨時變更考試分發招生規定及名額，將嚴重影響招生公平性。