中華車股東可領每股7.7元股利加減資　嚴陳莉蓮再上火線超穩健　

▲裕隆集團董事長嚴凱泰過世後，遺孀嚴陳莉蓮今年將站上前線，主持集團三場股東會。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／新北報導

裕隆集團旗下中華汽車今（26）日舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮第二度站上前線，台風更穩健，股東會全程約30分鐘結束。嚴陳莉蓮宣布，中華汽車很快就要推出全新電動機車，搶攻電動機車市場。

裕隆股東會通過配息1.7元，並辦理現金減資退還股東股款，每股退給股東6元，換言之，中華車股東今年每股將可共拿到7.7元。

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中華汽車啟動近年來最大幅度的減資，減資六成、退還股東現金83.04億元幅度與金額雙創上市車業之冠。

總經理陳昭文表示，此案兩三年前就在討論了，當時前董事長嚴凱泰在任。會想要減資，主要是因為在思考對未來發展策略發展，當策略明確後，手上現金遠超過所需要，留這麼多現金在手，對股東不友善，因此決定減資。

陳昭文表示，中華車目前除了應付帳款外，幾乎零負債，是非常穩健的經營，他笑說，集團也認為他們太保守、太好過了，應該要承擔些壓力。

中華汽車去（2018）年合併營收達348.70億元，營業淨利為18.98億元，稅後淨利35.93億元，EPS為2.64元，略低於前（2017）年的3.01元。

在電動車的布局，陳昭文表示，中華車下半年會非常積極投入二輪電動機車，預計7月就亮相，且包含快充、緩充、家裡充電都具備，將會是全台灣第一台符合國家規格的快充的電動機車。

中華車也將積極布局充電站，陳昭文表示，計畫先在桃園建置，預計今年底會建到50幾站。

至於為什麼選擇先從桃園布建？陳昭文表示，中華車是桃園起家，加上桃園幅員大，集合式住宅多、可在家裡充電住宅也比較多；桃園市政府在二行程換電車補助力度最大，因此先從桃園作為起點。

▼中華汽車總經理陳昭文。（圖／記者周康玉攝）