中華電今年預計招1,600人　董座謝繼茂：想要成家立業都來這

▲中華電迎退休潮，董座謝繼茂呼籲想獲得工作、生活平衡的高科技人才快來報考。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

中華電今（26）日舉辦「108年度上半年歡送榮退同人感恩餐會」，本次預計退休581人，而今年將總共退休1,000人；為了補齊人力，中華電喊出今年要招募1,600人的目標，中華電董事長謝繼茂表示，中華電未來將針對高科技人才進行招募，大學畢業生起薪37,000元，最高可達48,000元，雖然跟科學園區來比薪水不算最高，但是在中華電可獲得工作與生活的平衡。

「想要交女友、結婚、生小孩都可以來中華電。」謝繼茂笑著指出，在中華電工作，可維持一定的生活品質，一般日常生活都不會受影響，在這裡可獲得最好成家立業的工作。

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中華電近年來求才若渴，這是因為該公司近期面臨了戰後嬰兒潮的退休大浪；據了解，中華電光是在2019年退休的人數就多達1,000人，未來三年則將退休4,000人。

不過，中華電未來將會以科技的力量，來補齊部分的人力缺額，並不會「退一個補一個」；謝繼茂表示，隨著人工智慧、大數據等技術的成熟，未來中華電內部流程也將有所改變，像是內部資訊類部門，未來可減掉一半以上的人力，轉而利用科技的力量來補齊。

被問到目前人工智慧相關人才各路人馬都在搶，在面對其他高科技產業一同搶人才，中華電是否會用挖角的方式來招聘？謝繼茂說明，前一兩年確實有這樣的招募方式，不過後來卻也發現「這樣方式招來的人才也做不久」，因為很快就會被其他科技公司挖走；後來內部也發現，中華電自己培養的數據科學家反而留得下來。

此外，中華電未來將繼續壯大自己的人工智慧團隊，初期目標以五百人為單位；未來這個團隊會針對於設備維運、AI語音客服、智慧安防、智慧交通等領域進行較多的著墨。