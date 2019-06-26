燒肉龍頭乾杯集團撤回上櫃申請　調整投資及海外市場佈局

▲全台連鎖燒肉餐飲龍頭乾杯集團今（26）日發佈重大訊息公告，將自行撤回今年五月中的股票上櫃申請案。圖為乾杯集團董事長平出莊司。（圖／記者徐文彬攝）

記者林淑慧／台北報導

全台連鎖燒肉餐飲龍頭乾杯集團今（26）日發佈重大訊息公告，將自行撤回今年五月中提出的股票上櫃申請案；乾杯表示，為因應國內外投資佈局規劃，此案經董事會討論後決定，將俟適當時機再提出上櫃申請。

乾杯集團自2016年8月登錄興櫃，今年五月中旬遞件申請上櫃，如今突然撤回申請案，乾杯表示海外事業拓展需要資金，預計第三季將有針對海外市場佈局的重大投資策略，目前公司營運狀況一切正常。

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在海外市場佈局方面，乾杯在中國大陸事業展店腳步積極，今年5月中旬「乾杯燒肉居酒屋」連展二店，北京首家「北京太古里店」與「上海港匯店」齊開幕，位於暢旺人流的地鐵交會重要樞紐，加上商場強大的集客力，有望續推升6月業績表現。

依據財報，乾杯受惠於新店鋪貢獻，台灣事業因持續調整體質、汰弱扶強之影響，營收年增7%；中國大陸事業與去年同期相比增加6間分店，營收成長年增62%，推升5月自結合併營收2.65億元，創歷年同期新高；今年累計前五月營收12.86億元，較去年同期11.85億元，成長8.51%。