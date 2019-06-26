喊話韓國瑜讓潘恒旭下台　徐永明：要切割就切乾淨

▲高市觀光局長潘恒旭。（資料照／記者賴君欣攝）



政治中心／綜合報導

旗津、溫州「小三通」事件越演越烈，高雄市政府發聲明切割觀光局長潘恒旭是以「個人名義」參加。對此，時代力量立委徐永明25日表示，市府觀光局長出席活動不代表市府，這誰會相信？韓國瑜要切割潘恒旭就切乾淨，承認是局長錯誤，明天讓潘下台走人。

高雄市政府觀光局長潘恒旭25日出席海運公司主辦「小三通首航典禮」，卻被爆出業者早已解散，沒有合法申請航線也曾經走私船舶，引起熱議。高雄市政府趕緊發聲明切割是「個人名義」參加，而潘恒旭26日也對此稱「誤越」觀光局應有分際。

▲潘恒旭稱高雄旗津到溫州洞頭小三通惹議。（圖／翻攝自國民黨立委黃昭順臉書）



對此，徐永明於臉書表示，「韓國瑜要切就切乾淨，整頓市府人事、市政，道歉反省才有誠意」，市府觀光局長出席活動不代表市府，這誰會相信？韓國瑜要切割潘恒旭就切乾淨，承認是局長錯誤，明天讓潘下台走人。

徐永明認為，高雄市政府不要此地無銀三百兩，陸委會本於職責，理應對「小三通」等交流查清楚，何來抹黑抹紅之說？講「小三通」就聯想到抹紅，實在是被害妄想症過頭了，雖然韓市府平常就很草包，但此議題也不用反應過激！

徐永明還說，韓國瑜為何對觀光局長出席以「小三通」為標榜的活動反應這麼大？外界只是想釐清活動有沒有違法，而且「抹紅」從何時開始，對韓國瑜來講已成為一個髒字，這讓一路力挺「韓流」的「紅色媒體」情何以堪？難道近期屢遭台灣學子嗆聲、民調低迷，讓韓國瑜有一絲反省？若真反省，那就從好好整頓市府人事、市政開始吧！