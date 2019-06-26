日7-11飯糰包裝改採環保材質　成本增加、價格不變

▲日本7-11。（圖／記者王曉敏攝）

財經中心／綜合報導

近年環保意識抬頭，各大企業也都紛紛將環保意識融入營運當中，據日媒報導，日本的7-11便利商店就決定要將飯糰的外包裝換成由植物塑膠製成的新包裝，藉此減少塑膠的使用量。

據《日經中文網》報導，飯糰是日本7-11便利商店的熱賣商品，目前日本全境共有2.1萬間門市，飯糰一年的銷售數量就達22.7億個，與消暑飲料的銷售相當。面近年環保意識抬頭，日本7-11打算將年銷量如此龐大的飯糰換上新包裝，全新包裝將是「植物塑膠」材質，蔗糖為其主要原料之一，這也是日本便利商店界的首次嘗試。

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報導指出，日本7-11藉由這次的包裝大換血，預計一年可以減少二氧化碳排放量約403噸，以及減少約260噸的塑膠使用量。雖然採用植物塑膠的成本比過去採用一般塑膠來的高，但日本7-11表示，飯糰價格將不會做出調整。

其實除了將飯糰換上更環保的包包裝外，日本企業近年來的確慢慢變得更環保，例如日本7-11在本月就在大阪的部分店面引進植物原料製成的湯匙和叉子；日清食品和全家也把部分容器換成了植物塑膠。日本7-11計畫，要逐步將自有品牌商品的塑膠容器更換為生物塑膠或可分解塑膠，預計2030年完成半數商品更換，到了2050年達成全部更換的目標。

目前日本全境大約有5.8萬間便利商店，各家廠商也都有在檢討自己的「塑膠政策」，許多企業都開始願意採用可分解材料來代替塑膠製品。