Fed主席未鬆口降息　美股四大指數收黑...台股今跌45點以10,661點開出

▲ 美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／達志影像／美聯社）

記者李瑞瑾／台北報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾對降息表達觀望態度，美股四大指數全數收黑，道瓊工業指數下跌179點創下5月31日以來單日最大跌點；台股今（26）日受到美股影響，再加上台化（1326）等8檔股票除息交易，預計影響加權指數約13點，早盤下跌45點，以10,661點開出。

鮑爾針對先前各界樂觀預期的7月降息表示，需要進一步思考這些經濟市場不確定性，是否會持續對經濟展望構成壓力，因而需要放寬貨幣政策，對降息持觀望態度。周二（25）美股四大指數全數收黑，道瓊工業指數下跌179點，收在26,548點、跌幅0.67%，創5月31日以來單日最大跌點；標普500指數下跌27點，收在2,917點、跌幅0.95%；那斯達克指數下跌120點，收7,884點、跌幅1.51%；費城半導體指數下跌20點，收在1391點、跌幅1.48%。

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台股今日以10,661點開出，下跌45點，電子三雄中，股王大立光（3008）今日開3715元、下跌0.4%；鴻海（2317）以76.1元開出，下跌0.39%；台積電（2330）開出235元、下跌1.46%。

另一方面，今日包含台化（1326）、宜進（1457）、南僑（1702）、志聯（2024）、牧德（3563）、東科-KY（5225）、皇鼎（5533）、美吉吉-KY（8466）等8檔股票今日進行除息交易，其中台化發行市值將減少約363億元，占發行量加權股價指數約12.1點，前述8檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約13點。