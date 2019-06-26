優質頻道擠不進精華區　有線電視頻道表20年不變

除了頻道代理商與系統商間的紛爭之外，有線電視的令人詬病的另一大問題，就是萬年頻道表一成不變，也造成就算有優質頻道進入台灣，也因無法擠進精華頻道區塊，收不到錢，最後只好撤出台灣。

圖文／鏡週刊



身在有線電視圈都知道，頻道商的240俱樂部，也就是消費者每個月繳給系統商的5、600元收視費用中，有240元是由頻道商們分配，而最有能力分配的就前面的6、70個精華頻道。



「現有頻道20年來變動率不到1％，14年來頻道表幾乎沒有動過，只要擠進240俱樂部就坐享其成，長期欠缺競爭，內容沒長進，會出現剪線潮也不意外。」頻道商搖著頭說。

3年前，NCC開放包括日本WakuWaku Japan、韓國tvN、英國ELEVEN SPORTS等境外頻道進入台灣，但3年來，這些優質頻道都處於90甚至100台之後，就算收視率比240俱樂部的成員更好，卻收不到相同的權利金，就算系統業者想將頻道申請移頻，也遭NCC駁回。

「從今年初WakuWaku Japan喊退出台灣市場，到這次ELEVEN SPORTS不惜斷訊大豐、中嘉，都是不爽萬年頻道表政策。」新頻道業者透露。

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隨著NCC開放中華電信MOD自組頻道套餐，有線電視頻道萬年不變的問題更引發反彈。「有線電視不怕競爭，要的是公平競爭，NCC不能掐著脖子，卻讓另一隻出去外面咬人。」TBC最大股東亞太電信董事長呂芳銘說。



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