有線電視霸主鬥梟雄　蔡明忠、練台生誰也不讓誰

有線電視斷訊風暴背後，除了新舊系統商與頻道商間的層層利益糾葛之外，其實也牽涉到有線電視圈的兩大天王，有線電視霸主蔡明忠與媒體梟雄練台生間的恩怨情仇。

圖文／鏡週刊



今年這場有線電視內戰，還牽涉到喊水會結凍的兩大天王—坐擁160萬用戶的有線電視霸主蔡明忠，與有媒體梟雄之稱的年代董事長練台生間的鬥爭。

原本擁有台灣寬頻（TBC）近60萬戶頻道代購權的練台生，隨著鴻海集團以亞太電信董事長呂芳銘個人名義拿下後，頻道代購權已遭取消，加上近期掌握包括Jet TV、國興、東風衛視的吳健強自立門戶，已讓練台生在有線電視圈的實力大減。

「去年凱擘向NCC申請調整老練旗下包括壹電視新聞在內6到7個頻道，其中壹電視新聞台將從目前49頻道調整到149台，以寰宇新聞台取代。NCC最後以縣市政府反對而駁回，背後正是老練與大董（蔡明忠）在較量。」業者觀察。

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為了反擊蔡明忠，新進系統業者北都找上練台生金援，掀起的有線電視殺價大戰至今未歇，也讓凱擘、中嘉都因此重傷，光凱擘去年失去用戶的市場價值就大跌近20億元，凱擘去年8月向NCC申請跨區前進練台生的大本營花東地區經營，卻遭駁回。

「眼見兩大案都遭NCC擋駕，去年凱擘雖宣布放棄頻道代理業務，但大董仍緊抓浩鳴、優視兩大頻道代理商，這次NCC如果沒好好處理斷訊危機，接下來很可能會拿來對付北都、全國。」知情人士透露。



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