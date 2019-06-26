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英國若硬脫歐　車商將面臨每分鐘逾200萬損失

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▲▼英國脫歐。（圖／路透）

▲英國脫歐問題目前仍未有解。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

英國首相大選將至，面對仍未解決的脫歐問題，英國汽車製造商協會（SMMT）表示，下一任總理必須盡快解決脫歐協議問題，因為若是無協議脫歐，英國汽車業將必須面臨每分鐘損失50,000英鎊（約新台幣196萬元）的情況。

據《Yahoo財經》報導，英國汽車製造商協會的執行長Mike Hawes在25日於倫敦舉辦的年度國際汽車峰會上表示，「下一任首相的第一份工作就是要解決脫歐協議，因為對汽車業來說，無協議脫歐並不是一種選擇，我們已經沒有時間浪費。」他更強調，若是真的無協議脫歐，將造成英國汽車業有史以來最嚴重的損失。

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據該協會所發布的2019年英國汽車貿易報告，汽車廠的零組件交付是已分鐘為單位進行的，若是無協議脫歐，恐將導致零組件無法準時交貨，進而對英國汽車業造成每分鐘50,000英鎊的損失，最嚴重的情況可能會達到每分鐘70,000英鎊（約新台幣275萬元）的損失。

協會指出，汽車業是目前英國最大的單一出口行業，佔出口總額14％以上，且該行業直接雇用了16.8萬名員工，每年為公共基金貢獻約186億英鎊。

儘管汽車業出面警告，但目前接班英國首相大位的熱門人選為Boris Johnson，他過去曾表示，無論英國是否與歐盟達成協議，他都會在10月31日之前帶領英國脫離歐盟。

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關鍵字：英國,歐盟,脫歐,首相,汽車業,車商

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