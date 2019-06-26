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美股道瓊大跌179.32點　6月消費者信心指數創2年來新低

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▲▼美股,紐約證券交易所（NYSE）。（圖／路透）

▲美股跌。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國工商協進會公布，6月消費者信心指數下降至2017年9月以來新低，主因是貿易緊張升高。對於美國經濟擴張，儘管川普曾在推特（Twitter）放話要求降息，聯準會（Fed）仍決議維持利率不變，並將採取適當行動維持。

道瓊工業指數盤中一度下跌125點，最終更下跌179.32點，或0.67％，收26548.22點；納斯達克指數下跌120.98點，或1.5％，收7884.72點；標準普爾500下跌27.97點，或0.95％，收2917.38點；費城半導體指數則是下跌20.96點，或1.48％，收1391.12點。

請繼續往下閱讀...

川普25日批評聯準會像個「頑固的孩子」（stubborn child），遲遲不願降息而阻礙美國經濟擴張。他說，Fed降息能讓美國國內生產毛額（GDP）成長率達5％，「但他們鬧彆扭，把事情搞砸了。」

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）上星期指出由於經濟前景「不確定性」增加，聯準會許多成員認為增加了降息的理由，然而仍需要閱讀更多的數據再決定降息計畫，因此宣布基準利率仍維持在2.25%至2.5%的區間不變，同時也暗示若經濟前景惡化，可能很快降息。對此，交易員認定Fed下個月降息的機率非常高。

根據美國工商協進會公布，6月消費者信心指數已降至121.5，而分析師預估指數會在降至131.1。自5月的貿易談判破局後，川普近日將首度與中國國家主席習近平進行會晤。根據《彭博社》（Bloomberg News）報導，美國官員有意降低投資人對這次會晤的期望，表示美國要求中國大幅改革經濟的立場不會改變。

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關鍵字：美股,那斯達克,道瓊工業指數,標普500,北美要聞,川普,聯準會

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