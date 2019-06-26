撥草叢驚見「美魔女白骨」！2大靈異巧合成關鍵　老刑警都發毛

圖文／鏡週刊

桃園龍潭著名的乳姑山風景區，5年前驚爆白骨案，一名玩家因遙控飛機多次墜落同一地點，發現該處有一具白骨，為確認身分，警方展開大規模訪查。承辦刑警經過一家牙醫診所前突然感到寒意，入內詢問醫師，並比對病歷的牙齒特徵，才確認死者是已婚的曾姓女子。原來曾女與同樣已婚的黃姓男子外遇，曾大鬧黃家，黃男一氣之下將她勒斃、棄屍。命案能順利偵破，有許多靈異巧合，讓承辦刑警嘖嘖稱奇。

位於桃園龍潭的乳姑山視野絕佳，夜晚不僅可看到從桃園一路延伸至台北市區的美麗燈海，夜空晴朗時，甚至還能遠眺台北101大樓。

因地形之故，當地人有一說，踏上山頂就如同站在聚寶盆頂端，情侶只要誠心許願，就能保佑感情順遂，很多人在此求婚成功，不過，到底是傳說靈驗，還是美麗夜景加分，沒人說得準，但也不是每對情侶來到乳姑山都有幸福的結局。

2014年8月2日凌晨，黃建河帶著小三曾美蘭來到山上，只不過曾女已遭黃男徒手勒斃，早就沒了氣息。黃男開車將曾女的屍體載上山後，在草叢中埋屍滅跡，曾女自此人間蒸發，直到2個月後才又現蹤。



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