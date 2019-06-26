懶人包／長榮空服員罷工「預告期」吵翻天　各方爭議點一次看

▲長榮空服員發動罷工，現場罷工的空服員舉手喊口號，互相加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

國內航空華航、長榮今（2019）年短短4個月內接連發生兩起罷工事件，「罷工預告期」再度浮上檯面，一派認為台灣勞工行使罷工權利已困難重重，因此不該入法，另一派則說工會無預警罷工，讓消費者、旅行社措手不及，因此掀起外界正反意見熱議，不過仍有許多人霧傻傻，3分鐘讓你一次看懂爭議點究竟在哪裡。

根據《勞資爭議處理法》第53、54條規定，勞資爭議必須經過調解，若調解不成立必須以直接、無記名投票且經全體過半數同意等嚴謹程序，才能行使合法罷工權益。以台灣來說，罷工權行使已是困難重重，從申請調解到正式罷工，其實已有預告罷工的效果。

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不過，教師、國防部及其所屬機關等是屬於不得罷工的族群；另外影響大眾生命安全、國家安全、重大公共利益的事業，包括自來水事業、電力及燃氣供應業、醫院等，若要罷工需經勞資雙方應約定必要服務條款，工會才能啟動罷工。

▲長榮空服員罷工持續延燒，勞資雙方尚未敲定再度協商，不過卻陷入「罷工三寶」（護照、台胞證、員工證）之爭。（圖／記者湯興漢攝）

短短4個月華航機師到長榮空服員連2罷

歷經台灣史上首次華航機師罷工後，這次長榮空服員罷工，工商界質疑由職業工會發起罷工，有代表性不足之嫌，認為資方協商對象理應是企業工會，才具代表性，並非是職業工業帶頭，並建議政府應限制職業工會的罷工權，引起各界議論紛紛。

勞動部官員解釋，職業工會可以發起罷工，且空服員工會為了解決外界疑慮，特別設下罷工雙門檻，最後在6月7日當天開票結果是全體會員過半同意的2967票、長榮分會8成同意的2621票，因此符合法規的規範。

▲這起罷工創下台灣空運史上最大癱瘓紀錄，使得「罷工預告期」再度浮上檯面。（圖／記者林敬旻攝）

各國罷工預告期大不同 各界看法分歧

無論是華航機師罷工或是長榮空服員罷工，皆造成許多旅客權益受損，引發外界關注是否要訂定「罷工預告期」，不過關於這個議題，勞動部其實在2017年12月底就曾召開「民用航空運輸事業罷工預告制度之可行性座談會」，邀集航空公司、工會及學者共同研商。

根據會議紀錄顯示，美國、義大利、日本等國規定10天的預告時間，加拿大、法國則分別是72小時、48小時的預告期，至於德國與香港則沒有所謂的罷工預告期。

各國對於罷工預告期不盡相同，而台灣先前之所以未在《勞資爭議處理法》訂定預告期，主要是勞工想要行使合法罷工權利並不容易，必須經過調解、調解不成還須過半數投票同意等嚴謹程序，像是這次從投票到正式罷工約經過2個月的時間，因此走上罷工這條路並非易事，如今有立委提案，擬將罷工預告入法，勞動部官員對此予以尊重，但仍希望不要阻礙罷工權行使，仍得審慎研議。