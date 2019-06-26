雲端最有錢／G20川普硬搶霸主地位　全球科技業新冷戰時代

新聞節目中心／綜合報導

就在G20川習會之前，本來應該營造雙方和諧的談判氣氛，但是川普又頻頻出招，再祭出5家黑名單。原來這5家黑名單，全是最頂尖科技的零件生產與研發機構，甚至是超級電腦的研發單位，川普為了保住美國科技龍頭的地位，鐵了心要掐死大陸的高科技，但是大陸真的就此被打趴了嗎? 另外，川普執意要打擊大陸的5G發展，未來5G的世界將變成兩個系統，台灣再這樣的風口浪尖上，也無可避免的必須要選邊站!

首當其衝的是半導體龍頭台積電，台積電上周一反過往低調的常態，在上海舉辦研討會，表態會繼續供貨華為，挺華為的舉措，據郭文貴爆料，已經引起美方的注意，台積電接下來的發展會不會受到影響? 台灣的蘋果供應鏈在慢慢的移出大陸，三星供應鏈反而在這一場戰爭中得利，台灣電子業的未來，會不會出現大結構的變化?

美國封殺的大陸5企業，研發的超級電腦，也就是軟銀孫正義口中的AI，孫正義大膽的說AI就是人類的未來，將掌控人類所有的食衣住行及一切的生活，這是人類變革的關鍵時刻，雲端最有錢第40集節目千萬不要錯過!

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▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）







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《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。