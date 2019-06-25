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安平警偵查隊長林雲豪　表現優異榮調新職

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▲台南市警四分局長蔡進閲，十分肯定偵查隊長林雲豪四分局任內之表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局長蔡進閲（左），十分肯定偵查隊長林雲豪四分局任內之表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局偵查隊長林雲豪，6月25日調任第五分局偵查隊服務，獲知消息後四分局員警雖感不捨，但均表肯定及祝福。

市警四分局指出，偵查隊長林雲豪是警察大學60期畢業，2018年3月13日從第六分局調任四分局服務後，任內帶領同仁偵辦案件，績效表現優異，包括偵破詐欺集團案4件32人（當中於2018年6月30日率員線上破獲馬來西亞籍詐欺車手跨海提領詐騙款項案，循線破獲該集團4名犯嫌）、查獲非法械彈10件12人、販毒案（掃蕩藥頭）30件30人等。除了偵破績效外，為防治街頭暴力及特殊場所滋事，主動要求轄內大型夜間場所之業者負起經營責任，對於不負責任之店家，除以「第三方警政」方式持續蒐集相關不法事證並送請相關單位裁罰外，更於2018年7月報請市府拆除經常滋事之大型（舞廳及KTV）之違章增設構造物，有效壓制不法氣焰，展現警方維護治安決心及魄力，而後因運用「第三方警政」拔除治安毒瘤執行安居專案有成，該項績效獲台南市警局評核第一名，優異表現深受各界長官肯定，近日更增添一名家族成員，公私圓滿。

對於此次調整，四分局長蔡進閲除表示祝福外，期許林隊長能將安平的成功經驗應用在未來工作上，讓民眾能真正安居樂業。

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關鍵字：安平警,偵查隊長,林雲豪

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