快訊／福衛七號晚間8點48分與台灣正式通聯　任務成功　

▲福衛七號下午14時30分在美國發射升空，太空中心拍下發射瞬間 。（圖／太空中心提供）

記者周康玉／新竹報導

福爾摩沙衛星七號（簡稱福衛七號）發射成功！今（25）晚上8點48分與中壢與台南的地面站成功正式通聯，太空中心晚間9點6分發布這個好消息。

福衛七號於台灣時間今日下午2點30分（美東時間6月25日凌晨2時30分）在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心發射，由美國太空探索公司（SpaceX）的獵鷹重型火箭（Falcon Heavy）搭載發射升空。

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▼福衛七號發射升空 。（圖／太空中心提供）

然而，根據太空中心表示，火箭光是一路把衛星送上外太空，還沒有完，還得過三關。這三關分別是發射後的93分鐘，第一顆衛星開始與火箭分離，六顆衛星完全分離要歷時13分鐘；第二關是180分鐘後，衛星將與澳洲達爾文地面首次通聯；第三關是在發射後的393分鐘後，與台灣地面通聯，此時六顆衛星皆停留在地表約720公里的同一暫駐軌道上。

要過這三關，可不容易，太空中心的衛星發射中心團隊扮演關鍵角色，組員們必須在發射後立刻取得火箭所傳回衛星的訊息，包括與火箭分離時刻的狀態向量，並進行軌道計算。

福衛七號約97分鐘繞行地球一圈，在第三圈、下午8點48分與中壢與台南的地面站成功正式通聯，福衛七號的發射任務，才算真正的塵埃落定，任務達陣！

▼福衛七號發射 。（圖／太空中心提供）

被成功送上太空的福衛七號接下來還有任務，要展開各項次系統檢查，預計發射後1個月內完成全部功能測試，接著開始調整衛星軌道。

然而，此時衛星已可接收美國GPS和俄羅斯GLONASS全球定位衛星的資料，開始「工作」了，包括分析地球上空溫度、氣壓、濕度、電子密度等資料。

預計發射後第7個月後，福衛七號可提供給全球氣象界使用量測資料，然而此時觀測資料的分布尚不均勻。發射後第19個月，6顆衛星才真正「就定位」，部署到高度550公里的任務軌道。

▼福衛七號發射。（圖／太空中心提供）





