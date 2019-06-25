影／太空中心讚Space X獨門技術：側翼火箭回收最成功的一次

記者周康玉／新竹報導

福衛七號（簡稱福七）今（25）日14點30分順利升空，福七所搭乘的「交通工具」是Space X的重型火箭獵鷹9號，兩側火箭分別在火箭發射後的3分多鐘與8分多鐘降落到地面，完成「回收」的任務。太空中心主任林俊良大讚，這次側翼火箭回收是歷來最成功的一次。

福衛七號14點30分升空後，順利在91~106分鐘之間，六枚衛星在太空中一一脫離火箭，從進入預定高度720公里並在17時15分通過澳洲達爾文地面站，並進行首次通聯。現場媒體和觀禮來賓都發現，兩側火箭都分別在火箭發射後的三分多鐘與八分多鐘降落到地面，成功回收太空中心主任林俊良大讚，這次側翼火箭回收是歷來最成功的一次。

由於這次的獵鷹9號是Space X製造研發的超重型火箭，且外加兩個額外的獵鷹9號助推器，透過Space X獨家的火箭推進器回收技術，三組獵鷹9號都可以回收重複使用。

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獵鷹9號在發射後的7分44秒鼻錐罩脫離，8分30秒兩側的推進器順勢掉落地面，成功完成回收任務。然而，在火箭升空後的第11分45秒時，主推進器在畫面中看起來有火光，看起來像爆炸，最後墜入海中，回收失敗。儘管如此，太空中心認為，兩側的推進器仍是發射衛星以來最成功的一次。林俊良笑說，最高興的一定是Elon Musk了，替他省了很大的成本。

▼福衛七號發射後的短時間拍攝畫面。（圖／太空中心提供）