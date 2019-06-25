　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

影／太空中心讚Space X獨門技術：側翼火箭回收最成功的一次

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者周康玉／新竹報導

福衛七號（簡稱福七）今（25）日14點30分順利升空，福七所搭乘的「交通工具」是Space X的重型火箭獵鷹9號，兩側火箭分別在火箭發射後的3分多鐘與8分多鐘降落到地面，完成「回收」的任務。太空中心主任林俊良大讚，這次側翼火箭回收是歷來最成功的一次。

福衛七號14點30分升空後，順利在91~106分鐘之間，六枚衛星在太空中一一脫離火箭，從進入預定高度720公里並在17時15分通過澳洲達爾文地面站，並進行首次通聯。現場媒體和觀禮來賓都發現，兩側火箭都分別在火箭發射後的三分多鐘與八分多鐘降落到地面，成功回收太空中心主任林俊良大讚，這次側翼火箭回收是歷來最成功的一次。

由於這次的獵鷹9號是Space X製造研發的超重型火箭，且外加兩個額外的獵鷹9號助推器，透過Space X獨家的火箭推進器回收技術，三組獵鷹9號都可以回收重複使用。

請繼續往下閱讀...

獵鷹9號在發射後的7分44秒鼻錐罩脫離，8分30秒兩側的推進器順勢掉落地面，成功完成回收任務。然而，在火箭升空後的第11分45秒時，主推進器在畫面中看起來有火光，看起來像爆炸，最後墜入海中，回收失敗。儘管如此，太空中心認為，兩側的推進器仍是發射衛星以來最成功的一次。林俊良笑說，最高興的一定是Elon Musk了，替他省了很大的成本。

▼福衛七號發射後的短時間拍攝畫面。（圖／太空中心提供）

▲▼福衛七號發射 。（圖／太空中心提供）

ET快訊
中職／休息室封王！桃猿吃便當坐收連5季季冠軍
偏鄉孩子「塞進垃圾袋」渡河上學！寧可賭命不遲到　畫面震撼全球
剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！怒控老公出軌：不需要男人了

關鍵字：福衛七號,福衛五號,NASA,Space X,太空中心

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

快訊／福衛七號晚間8點48分與台灣正式通聯　任務成功　

影／太空中心讚Space X獨門技術：側翼火箭回收最成功的一次

不賺錢也能掛牌！大陸「科創板」吸引新創企業　最多9家台商排隊

罷工衝擊長榮航營運　最新公告營收損失已突破10億大關

台商積極回台設廠　4月份建築貸款餘額創下歷史新高

博錸生技攜手義大利Menarini　簽訂獨家經銷合約

7月1日上路！　銀行收房貸「違約金、延遲利息」有新規

《美國職籃》發行商宬世環宇終止興櫃　新團隊接手營運

旭輝今申請上市　為今年第四家國內公司

用信用卡買機票遇到罷工　兆豐最高可理賠1萬元

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

女歌手抗癌7年！半臉癱瘓仍愛笑　不向病魔低頭...盼自身經歷助他人

《WWW》敢劈腿先賞一巴掌　李多熙「絕對不能惹的女人」

藍鵲樹叢狂抖！全身「爬滿螞蟻」　賞鳥前輩神解析網驚：長知識了

陳學冬輔導Angelababy克服恐高！　李晨讚嘆：可以開心理診所了

Henry和義大利街頭藝人Battle小提琴　對手華麗技巧一出：我輸了！

快訊／福衛七號晚間8點48分與台灣正式通聯　任務成功　

影／太空中心讚Space X獨門技術：側翼火箭回收最成功的一次

不賺錢也能掛牌！大陸「科創板」吸引新創企業　最多9家台商排隊

罷工衝擊長榮航營運　最新公告營收損失已突破10億大關

台商積極回台設廠　4月份建築貸款餘額創下歷史新高

博錸生技攜手義大利Menarini　簽訂獨家經銷合約

7月1日上路！　銀行收房貸「違約金、延遲利息」有新規

《美國職籃》發行商宬世環宇終止興櫃　新團隊接手營運

旭輝今申請上市　為今年第四家國內公司

用信用卡買機票遇到罷工　兆豐最高可理賠1萬元

中職／桃猿連5季封王　洪一中跳舞慶祝

SEGA新手遊《北斗之拳》開放事前登錄　全新預告片亮相

中職／桃猿上半季奪冠　林泓育：辛苦的收穫

當選後被對岸威脅…郭董霸氣一句「到底誰怕誰」　網讚爆：真男人！

中職／中信兄弟成功扮演攔路虎　富邦上半季封王夢碎

國泰萬怡酒店Buffet推夏日燒烤宴　享用美國戰斧牛排不加價

藍營首場政見會落幕　王金平點評：他們都沒有提到「這件事」

台男每天「濕聊」爆增到2.8小時！開場白「剛洗完…」對方秒開視訊

支持韓國瑜留高雄！　郭台銘喊話：我若當總統　高雄要什麼我都給

一張面具行騙世界！他假扮國防部長請求金援　成功得手8000萬

財經熱門新聞

勞工小心白繳！4職業工會欠繳勞..

震撼彈！長榮宣布將招新空服員

快訊／福衛七號順利發射升空！

勞退17萬人被「高薪低報」　勞..

直播／一起為福衛七號加油！　今..

即／威力彩6.7億獎號出爐！翻..

長榮宣布首招募「男空服員」！總..

輕鬆年多存13萬！六招無痛存錢..

罷工衝擊再擴大！長榮航空最新估..

南部瞬間大雨威脅　台中、苗栗、..

長榮罷工延燒 華航董座謝世謙：..

罷工衝擊長榮航營運　最新公告營..

台灣之光！福衛七號打造「太空溫..

快訊／福衛晚間8點台灣正式通聯..

更多熱門

相關新聞

太空中心透露：下一個是獵風者號

福爾摩沙衛星七號（簡稱福衛七號）今（25）日下午2點30分順利升空脫離地球表面，太空中心主任林俊良表示，非常開心，但要按耐住心情，等到六枚衛星成功脫離火箭。林俊良表示，下一個氣象衛星已經命名好了，叫做「獵風者號」，預計2021年發射。

福衛七號發射升空！陳其邁：征服宇宙不是喊爽的

快訊／福衛七號順利發射升空！

蔡英文：福衛七號是台灣太空科技發展里程碑

AIT處長酈英傑：福衛七號發射見證美台伙伴關係　台灣能為國際貢獻很多

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

即／18空服員起飛前臨時罷工　長榮證實曠職

長榮總座淚招募200人！交通部回應了

女學生獎狀背後藏機關做好做滿

說愛妳一輩子！3星座男「承諾都是屁」

長榮溫情喊話　內部Line訊息曝光

長榮：超過70名空服員表達想回來上班

長榮證實40人停止罷工！工會拒還證件

韓國瑜3分跳針謝高雄！網友崩潰了

18歲男卡進碎肉機　只剩一雙腳在外

33K男年存35萬　超刻苦生活曝光

元元《玩很大》6連敗被罵哭！

7/1新制上路！「8重大措施」一次看懂

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

花6500萬清水溝　網酸：韓導發大財

酸內勤長相空姐道歉：狗咬我不該咬回去

更多

最夯影音

更多

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面