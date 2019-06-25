不賺錢也能掛牌！大陸「科創板」吸引新創企業　最多9家台商排隊

▲中國大陸剛剛推出的科創板，就算企業不賺錢也可以掛牌，吸引台商新創企業。（圖／CFP）

記者吳靜君／台北報導

中國大陸創科板今年6月正式開板，台商有6到9家想要到大陸科創板掛牌，其中包含晶圓相關產業，相較於A股來說，科創板對於具新創、有技術、但目前尚難獲利的台商更具有吸引力。

安永會計師事務所今(25)日公布《2019年上半年大中華地區首次公開募集(IPO)市場調研報告》，根據安永估計，A股上半年有64家公司新掛牌，相較於去年同期成長了2%，共募集人民幣604億元，金額卻下滑了35%。

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安永表示，A股上半年缺乏巨型的IPO，因此前十大IPO只籌措人民幣268億元，，比起去年同期幾乎少了一半，但是6月中大陸的「科創板」已經正式上路，目前已經有120家企業等著排隊掛牌，其中台商就有6~9家，預計7月就有科創板的企業上市，2個月內會有交易量，同時推動今年下半年A股IPO市場活躍。

安永會計師事務所表示，科創板有兩大使命，其一是支持有發展潛力、市場認可度高的企業發展壯大，增強市場對於科創企業的包容性，允許企業還沒有獲利之前，同股不同權企業以及紅籌企業等發行上市；第二個目的是，發揮改革試驗的作用，在發行上市、保薦承銷、市場化定價、交易、退市等方面進行制度改革先行先試，並且及時總結評估，形成可複製、可推廣的經驗。

台商企業過去必須要非常大或者非常賺錢，在A股籌資才不會有被淹沒，但是在科創板即使是並不賺錢，但是是新創或者是具關鍵的技術公司，就可以到科創板去掛牌。舉例而言有一家做晶圓的企業，因為沒有獲利，很難在台灣掛牌、在美國等地掛牌成本又高，所以就選擇在中國大陸的科創板掛牌，而這家企業又正好符合中國大陸想要的技術，就適合在科創板掛牌。