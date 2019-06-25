罷工衝擊長榮航營運　最新公告營收損失已突破10億大關

▲長榮航空今（25）日晚間發佈重大訊息，公告受到罷工影響公司營收損失已達新台幣10.7億元。圖為長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空空服員罷工進入第六天，衝擊公司營運。長榮航空今（25）日晚間發佈重大訊息公告，自本月20至25日總計取消248個航班，累計營收損失估計約新台幣10.7億元，明天也將公佈七月取消航班，相關營收損失將再擴大。

為使罷工儘速落幕，長榮航空今日下午召開記者會，發言人陳耀銘表示，公司仍不放棄任何持續與工會協商溝通的機會，也向罷工中的機組員喊話，大家都是一家人，有任何問題希望能回到談判桌上來協商，尋求共識儘快讓罷工落幕。

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▲長榮航空今日下午召開記者會，發言人陳耀銘向罷工中的機組員喊話：「趕快回家吧！」希望雙方能回到談判桌上來協商，儘快讓罷工落幕。（圖／記者季相儒攝）

長榮航空表示，歡迎空服員歸隊回來支援，目前已接獲近百位參加罷工行動的空服員，透過電話直接聯繫、間接由同仁轉達或是採用e-mail等方式，表明返回公司服勤的意願。

不過，長榮航空表示，依空服員本人意願出具委託書，向桃空職工要求歸還空服員護照、台胞證、員工識別證時，工會卻拒還上述「三寶」證件，公司將協助空服員向地方分局報案，呼籲工會尊重回來執勤空服員的工作權。

長榮航空今年第一季營運表現較往年好，內部原本對今年營運很有期待，預期今年營運可望再創新高，資方希望罷工能儘速落幕，也期望今年營運不要落入虧損情況，將以永續經營為努力目標，期盼今年營運能有盈餘以回饋員工及股東。