台商積極回台設廠　4月份建築貸款餘額創下歷史新高

▲金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會今天(25日)公布最新房貸跟建築融資逾放比跟貸款餘額，其中建築貸款餘額創下歷史新高，逾放比也創下近1年半新低。銀行局指出，主要是台商資金回流，台商回台建構廠房，讓建築融資餘額上升，銀行也積極打消呆帳，讓逾放比降低。

根據銀行局統計，截至今年4月底建築貸款餘額為2.2兆元，比起3月的2.17兆元增加，更創下歷史新高。銀行局表示，主要是受到台商資金回流效應，台商回台建構廠房，主要會反映在建築貸款餘額上升。

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截至今年4月底，建築貸款逾放比為0.15%，比起3月份的0.19%降低，也創下近1年半的新低，去年整年度都沒有低於0.15%過，2017年12月底為0.17%；逾放金額則從今年1月的40.47億元，到3月為42.22億元，4月則下降為33.23億元，單月建築融資逾放金額大幅減少9億元。銀行局指出，逾放比跟逾放金額的下降，主要是因為銀行積極打消呆帳。

房貸部份，從去年12月底開始每月就一路維持逾放比0.21%，今年3月跟4月房貸貸款餘額也維持在7兆元；逾放金額則小幅度增長，從去年底的144億元，到今年3月為146億元，4月份為147億元。銀行局表示，逾放比從去年底開始就一路維持0.21%，這顯示國內房市平穩。