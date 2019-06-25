博錸生技攜手義大利Menarini　簽訂獨家經銷合約

▲博錸生技。（圖／翻攝博錸官網）

記者姚惠茹／台北報導

總部設於台北的博錸生技（6572）與總部位於佛羅倫斯的A. Menarini Diagnostics, S.r.l共同宣布，雙方已就博錸的IntelliPlexTM多元檢測儀器平台及腫瘤與傳染病檢測試劑簽訂獨家經銷合約，透過雙方合作拓展新市場，藉此帶動未來業務增長，以提升在分子診斷領域的地位。

Menarini將成為博錸產品在西歐、中東和澳大利亞區域的獨家經銷商，負責區域內的產品銷售、行銷推廣及服務維護，透過獨家經銷合作，以博錸的IntelliPlexTM多元檢測平台及影像晶元磁片（πCode MicroDiscs）核心技術，所開發出一系列應用於癌症管理的伴同性診斷檢測試劑，能讓Menarini更進一步提供癌症患者的個人化專屬醫療解決方案，以優化治療成效。

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Menarini總經理兼Menarini Silicon Biosystems總裁Fabio Piazzalunga表示，透過這項協議，Menarini將能夠在癌症精準醫療領域提供完整的解決方案。

同時，Fabio Piazzalunga表示，IntelliPlexTM系列產品結合Menarini用於單細胞分離的CellSearch和DEPArray產品，將有助於未來在液態和固態組織檢體中提供更全面的分子訊息，相信Menarini將在個人化醫療中扮演更關鍵角色，以輔助臨床醫生診斷。

博錸生技董事長兼執行長曹汀博士表示，這次很高興與Menarini建立這一重要合作關係，為博錸的業務發展提供進一步的動力，尤其博錸提供高度複雜的分子診斷訊息，與Menarini的現有產品結合，將可攜手共同改善患者的醫療照護品質，並預期雙方皆能受益。