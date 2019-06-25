7月1日上路！　銀行收房貸「違約金、延遲利息」有新規

▲金管會今天宣布，若房貸借款人因出國、忘了繳款，出現「非連續違約狀態」，不得以大本金計收延遲利息及違約金。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

銀行對於延遲利息、違約金收取標準不一，導致消費者有被不公平對待的情形，金管會今（25）日表示，若是忘記繳款者，7月1日起銀行不得再以房貸所有本金餘額計收延遲利息及違約金，若有金融機構違反規定，可視情節重大開罰，最高可罰5000萬元。

金管會檢查局今年辦理金融檢查時，發現金融機構辦理個人購屋貸款或消費性無擔保貸款，若借款人發生遲延還本或付息時，出現計收方式而有所不同，像有部分銀行以「當期應攤還本息」、「當期應攤還本金」（小本金）、「未還本金餘額」（大本金）等不同基礎下計收。

請繼續往下閱讀...

金管會19日邀集35家銀行、銀行公會對此開會研商，宣布從7月1日開始，各銀行對於購屋及消費性貸款有關延遲利息及違約金有新規定。首先是借款人發生延遲還款，但非連續違約狀態，由於本金尚未全部到齊，因此銀行向客戶收取的延遲利息和非固定金額方式計收的違約金，應以「當期應攤還本金」（小本金）為基礎；從實務上來看，3至6個月內基本上都算是正常戶。

不過，借款人若發生財務困難，已無法按月正常還款，銀行行使加速條款，將本金視為全部到期，銀行得以大本金為基礎計收延遲期間的利息；違約金並得以大本金為基礎收取，一般來說，逾期6個月內，按照原貸款利率的10%收取，逾期6個月則按原利率的20%計算，最多不能超過9期。

舉例來說，花花向銀行借了1000萬房貸、貸款利率2%，每期應還5萬588元，其中本金是4萬1667元，若因出國或是工作繁忙而忘了還繳，因此遲繳了180天，延遲利息加上違約金約得多付454元，不過若銀行以未償還400萬元貸款來計收，大本金與小本金兩者計算方式相差近百倍。

金管會銀行局莊琇媛表示，7月1日起若是忘記繳款者，銀行不得以大本金計收延遲利息及違約金，若銀行被查獲屬實，則視情節輕重開罰，最高可罰5000萬元。此外，各銀行必須以上述原則檢視計收方式，並應於9月底前調整完畢。