《美國職籃》發行商宬世環宇終止興櫃　新團隊接手營運

▲宬世環宇董事長王伯鑫。（圖／翻攝櫃買）

記者姚惠茹／台北報導

日前雜誌《美國職籃戰國策》、《美國職棒雜誌》宣布停刊，發行商宬世環宇今（25）日召開重大訊息記者會，由財務處處長廖玉玲說明，臨時董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣，並將提108年第一次臨時股東會決議停止股票公開發行，目前新團隊已接管營運。

廖玉玲表示，因受到經濟環境景氣低迷影響及平面雜誌營運不佳，宬世環宇已於日前停止紙本雜誌及電子書的編印業務，並辦理員工大量解僱，並由於轉投資公司營運不佳，持續產生虧損，致宬世環宇累積虧損達實收資本額的一半。

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▲《Hoop Taiwan美國職籃戰國策》。（圖／記者潘泓鈺攝）

廖玉玲指出，近期內原經營管理階層人員大幅異動，現已由新的經營團隊接手管理營運，未來營運方向及經營策略仍待規劃及調整，故宬世環宇擬終止股票於興櫃掛牌買賣，並提股東臨時會撤銷股票公開發行，後續待調整營運方向，並具穩定經營成果後，再提出其他資本市場規劃。

從早期的「Hoop」開始陪伴台灣籃球迷長達19年的《美國職籃戰國策》雜誌，6月17日由主編古硯偉宣布，同一時間，2007年創刊的《美國職棒雜誌》也在臉書粉絲專頁宣布停刊，並召開重訊宣布，董事會決議重要營業項目異動與員工大量解僱案，擬暫停紙本雜誌及電子書的編印業務，初估解僱人事的費用約新台幣320萬元，最多將解僱28人。