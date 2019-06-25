參加旗津「小三通」首航典禮挨批　潘恆旭強調：私人行程，非市府立場！

▲針對出席小三通首航遭到質疑，高市觀光局長潘恒旭強調，僅受邀參與，非市府立場。（圖／記者賴君欣攝）

地方中心／高雄報導

高雄市觀光局長潘恒旭25日出席旗津—溫州洞頭「小三通」首航，並表示，希望藉由小三通讓高雄發大財、溫州發大財。對此，陸委會下午發表聲明，表示此小三通首航是「騙局」，意在製造發大財假象，挑戰中央在兩岸事務的權責 。對此，潘恒旭受訪時強調，自己純粹是受邀參加活動，不代表市府立場。

陸委會指出，經查證後發現，本次主辦首航活動的「上和海運股份有限公司」，其船舶運送業許可證，業於2019年1月23日經交通部航港局註銷，且該公司已於108年6月12日解散。

陸委會表示，本次首航活動邀請函顯示的「永順2號」輪及「延鴻」輪也非上和海運股份有限公司之自有船舶。「延鴻」輪的船東為昕宸實業股份有限公司，租船人為棨鴻輪船股份有限公司、「永順2號」輪的船東為棨鴻輪船股份有限公司。該2船舶目前皆在高雄港內，迄今上述2輪並未向航港局提出「小三通」及直航申請。

陸委會強調，高雄旗津及中國大陸浙江省溫州洞頭均非「小三通」港口，依法並無「小三通」可能，即使經金門、馬祖再航行至中國大陸，亦無停靠溫州洞頭之可能。

▲高雄旗津到溫州洞頭今日首航小三通。（圖／翻攝自國民黨立委黃昭順臉書）

陸委會強調，若我方及陸方船舶非經許可載運貨物或人員往來兩岸，涉及違反兩岸航運、貨物進出口，以及人員往來相關規範，交通部及內政部移民署等相關主管機關可依據兩岸條例第28條、第29條、第80條（船舶直航兩岸）、第40條（貨物）以及第10條（人員）及移民法第74條等相關規定進行查處。

針對媒體報導，潘恆旭受訪時強調，自己非代表市府立場，「我出席上午的活動，純粹是應議員及業界邀約，不代表市府立場，特此說明」。

另外，高市府也發出3點回應，一、此次首航典禮是私人公司的特別行為，「與高雄市政府完全無關。」二、潘恆旭是應民間友人邀請，以個人名義「禮貌性」參加，「並非代表市府，市府相關局處無涉協辦單位，更不是主辦單位。」三、高雄市府與此案無關，「請陸委會本中央地方職權互相尊重，不要因為政治原因一再抹黑抹紅高雄市政府。」