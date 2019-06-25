退休基金協會慶20年　致力推動勞退自提自選修法

記者李瑞瑾／台北報導

中華民國退休基金協會為慶祝成立20周年，於6月25日盛大舉辦退休基金專題研討會暨20周年慶音樂會。並邀請專家針對退休基金政策與退休理財發展趨勢進行專題演講。

退休基金協會成立20年來，積極引入全球主流退休養老制度與基金投資管理觀念。在慶祝成立20周年的退休專題研討會中，請到金管會副主委黃天牧開場致詞，並由協會發起人之一的陳登源教授闡述協會20周年的回顧與貢獻，另邀請公務人員退休撫卹基金管理委員會副主任委員韋亭旭、現任理事長王儷玲、國泰人壽副總林昭廷及施羅德投信總裁巫慧燕，針對政府退休基金政策與退休理財發展趨勢進行專題演講。

王儷玲表示，協會成立的使命是為了健全永續年金制度與推廣正確退休理財觀念，近年更致力於呼籲政府重視年金改革、健全退休基金投資機制，並催生「勞退自提自選」方案。雖過去政大與多家民調機構已針對勞退自選進行多次問卷調查，都發現40歲以下的勞工有超過60%願意自負盈虧加入自提自選，也有超過60%以上的勞工表示若開放自選他們願意參與自選投資，但政府仍未著手修法，因此仍在努力爭取當中。

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在勞退企業年金制度部分，2005年勞退條例就規定200人以上事業單位經工會或勞資會議同意，半數以上勞工參加，得投保商業年金保險。當時已有9家保險公司推出商品經金管會核准，但後來都未開辦，主要原因是因為勞退企業年金制度辦法太過嚴格，保險公司無法推動，林昭廷在演講時也說明此歷程，並引用美國、香港等企業年金的做法，建議制度應該進一步開放與修正。

另一方面，韋亭旭則指出，近年來，全球退休基金管理透過多元化的資產配置，以保全資產及維持穩定的收益率，其中另類投資、社會責任投資以及委託經營，皆成為重要策略，他指出，另類投資具有分散投資、降低波動度、增進收益、對抗通膨等優點，也成為各國經理人熱門操作方式。