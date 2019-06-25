用信用卡買機票遇到罷工　兆豐最高可理賠1萬元

▲兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

長榮航空勞資協商破局，桃園市空服員罷工行動進入第6天，造成許多旅客出國或者是海外旅遊航班受到影響，旅程受到坡及。卡友注意了！刷卡買機票遇到罷工，是有機會可以獲得理賠，兆豐銀今(25)日表示，只要刷兆豐的信用卡付機票全額費用或者旅行社的費用八成以上，並且在罷工發生時信用卡仍然有效，就有機會可以獲得理賠。

近期旅客陸陸續續遇到航空公司罷工事件，這次長榮空服員罷工已經進入第6天，許多旅客的行程也因此受到影響。兆豐銀今日表示，只要卡友刷兆豐卡付了機票全額費用或是旅行社的費用八成以上並且在罷工發生時信用卡仍然有效就可獲得理賠。兆豐銀指出，就算是一年前買的機票，等到要搭飛機那一天遇到罷工一樣可以理賠。

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罷工日60日內提出申請 最快15天內獲得理賠

但是到底什麼情況之下，卡友旅遊遇到罷工事件可以理賠？兆豐銀表示，有兩種情況，旅客遇到罷工事件，可以獲得理賠：

一，從國外回台遇到罷工，延遲4小時班機或者是取消班機，就能獲得理賠；

二，從台灣出發遇到罷工，如果在報到後，航空公司才發布消息就能獲得理賠。但是相反地，如果報到前就已經發佈消息的話，就不在保障範圍之內，並無理賠。兆豐銀表示，卡友只要符合前述任一情況，每人最高可拿到新台幣一萬元賠償。

兆豐銀建議，卡友們可以直接撥打信用卡官網註明的保險公司客服專線申請，是最快的方式；並且罷工日起的60天內提出申請，所有理賠文件備齊日起，15天內會把錢匯給持卡人帳戶。