蘋果西打製造商重編財報　大飲：金管會限定更正日期為7月25日

▲蘋果西打製造商大飲公司今（25）日公告，金管會限定其重編財報更正的日期為7月25日。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

蘋果西打製造商大飲公司2018年財報難產，大飲今（25）日公告，因新委任的南台聯合會計師事務所會計師，查核財報仍須時間，因此已向金管會提出再度延展財報之申請，金管會限定更正的日期為7月25日。

大飲公司2018年度財報難產，4月8日遭證交所停牌，金管會更發函要求大飲在20日內重新申報並公告，大飲之後二度申請展延，金管會同意其展延申請，但若大飲在7月25日仍無法交出財報，最快11月將下市。

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大飲公司去年財報難產，肇因於「台南佳里」、「高雄湖內」及「新北新店」三筆土地交易，被資誠會計師出具「無法表示意見」，大飲公司發佈重訊公告表示，於資誠聯合會計師事務所查核期間，公司確實已盡力提供相關資料。

大飲日前召開重訊記者會表示，上述三筆土地交易，主要規劃為增設南部轉運中心，以及研發新產品之廠房及土地所需，目前三筆土地已完成交易，大西洋公司的資產是增加了，土地交易也過戶了，公司絕無被掏空或受有任何損害。

大飲原簽證會計事務所、資誠聯合會計師事務所表示，由於此案已在檢調偵辦中，基於偵查不公開，資誠不對此案內容做任何回覆。

另外，證交所日前公告，大飲之前因公告申報之107年度財務報告會計師出具無法表示意見之查核報告，暨未依法令期限公告申報108年第1季財務報告，核有同細則相關之情事，已公告停止股票買賣在案。