中美貿易戰衝擊IPO冷颼颼！表現遜於去年　全年難達50家

▲受到中美貿易戰影響，安永會計師事務所表示，台灣IPO會受到衝擊。（示意圖／達志影像）

記者吳靜君／台北報導

安永會計師事務所今（25）日公布大中華地區首次公開募股(IPO)調查研究，安永表示，受到中美貿易戰的影響，使得多數台商的多數在調整生產鏈等，暫時很難考慮到IPO，因此台灣今年IPO的市場家數恐怕不如去年，甚至難達50家。

根據安永統計，今年上半年台灣資本市場共有18家企業掛牌，籌資新台幣114.3億元，以科技業掛牌10家，籌資金額91.2億元。另外，有11家企業登錄興櫃，資本市場續朝多元化發展。

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上市市場有6家公司新掛牌，籌資額新台幣86.95億元，與去年同期相比減少了6家，籌資金額增加28.31億元，成長了48.3%，上市市場以緯創子公司緯穎籌資金額59.61億元最多，進而提升整體掛牌企業的籌資額；另外有一家KY上市，籌資4.53億元。

上櫃市場則有12家新掛牌，較去年同期減少4家，籌資額為27.48億元，較去年上半年減少15.25億元，下滑了35.7%。上櫃企業籌資額最多是半導體矽智財廠円星科技6.08億元，籌資額第二為勤崴國際，也有5.95億元，上櫃僅有一家KY掛牌為家飾鑄件廠泰金KY籌資1.36億元。

中美貿易戰衝擊IPO市場 今年表現不如去年

整體來說，今年上半年上市櫃IPO的家數比起去年同期來說整整少了10家。展望今年下半年，在政府政策作多，資金動能充足之下，除了積極推動台商回台投資，吸引優質台商回流《產業創新條例》也三讀過後，投資5G也可以抵減營所稅，將有助於政府推動智慧機械產業及優化產業結構轉型，同時產創條例也通過租稅優惠延長十年，鼓勵企業持續創新，因應外在的貿易衝擊。

但是對於IPO市場不利的因素是，中美貿易戰持續影響全球經濟，使得廠商現在多因應中美貿易戰所帶來的衝擊，IPO的市場也就會受到衝擊，舉例來說，有一家企業原本預計在1年半後回台掛牌，因為要因應中美貿易戰而將計畫取消。就今年下半年排隊情況來看，台灣的IPO市場確實也沒有去年下半年來得活絡，整體而言今年IPO的家數恐怕不及去年，也很難達到50家。