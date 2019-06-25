向工會取回「三寶」證件比取經還難？　長榮航空：協助空服員報警處理

▲長榮航空今（25）日召開記者會，發言人陳耀銘表示，工會拒還欲執勤空服員的「三寶」證件，將協助空服員向地方分局報案，呼籲工會尊重回來執勤空服員的工作權。（圖／記者季相儒攝）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空空服員罷工進入第六天，衝擊公司營運。長榮航空今（25）日召開記者會表示，依空服員本人意願出具委託書，向桃空職工要求歸還空服員護照、台胞證、員工識別證，工會卻拒還上述「三寶」證件，將協助空服員向地方分局報案，呼籲工會尊重回來執勤空服員的工作權。

長榮航空發言人陳耀銘表示，公司於6月23日及24日連續兩天，攜帶近數十份經法院公證人認證過的委託書，向桃空職工領取三寶，但是工會卻以限本人親自取回、質疑委託書真偽等種種理由，拒絕歸還空服員的三寶證件。

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「畫面會說話，在6月23日，桃空職工幹部公開說明，只要本人前來即可領回三寶，但昨天一名空服員本人已第三度前往，桃空職工仍不讓其取回三寶，」陳耀銘指出，長榮航空對桃空職工的惡劣行徑強烈譴責。

陳耀銘指出，長榮航空將會依空服員本人意願，協助空服員按照護照條例32條(非法扣留他人護照，足以生損害於公眾或他人者)，向地方分局報案，呼籲桃空職工尊重回來執勤空服員的工作權，讓他們儘快回到工作崗位，恢復正常的空中交通運輸。

長榮航空表示，目前已接獲近百位參加罷工行動的空服員，透過電話直接聯繫、間接由同仁轉達或是採用e-mail等方式，表明返回公司服勤的意願，且人數快速增加當中。

長榮航空空服員罷工持續延燒，衝擊長榮航空營運。依據長榮航空統計，自本月20至24日總計取消202個航班，累計營收損失估計約新台幣8.2億元，其他影響金額尚在估算中。