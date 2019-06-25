勞保12萬、勞退17萬人被「高薪低報」　勞保局7、8月逕行調高

▲根據統計，勞、就保投保薪資以及勞退提撥金遭高薪低報，勞保局將於7、8月將逕行調高。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

勞保局近年都會採用前一年報稅資料進行查核，揪出勞、就保投保薪資及勞退提繳高薪低報，其中，勞、就保查出3萬餘家事業單位，影響勞工人數12萬餘人；勞退新制則查出有4萬多家事業單位、17萬多人，勞保局近期將發函通知事業單位，並於7、8月逕行調高。

為避免勞、就保及勞退薪資被雇主低報，進而損害勞工權益，勞保局皆會以報稅資料進行勞保投保薪資高薪低報查核，但以往皆以1年報稅資料比對，查核勞工投保薪資、勞退提撥金與其年度收入是否差異過大，若發現有異即會逕調投保薪資。

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勞保局勞工退休組組長楊佳惠表示，這次預估通知逕調勞、就保投保薪資單位3萬餘家，逕調人數12.2萬餘人，每月增加保險費收入5000萬餘元；至於勞退提繳工資單位則有4萬餘家，逕調人數達17.4萬人，每月增加退休金8000萬餘元。

楊佳惠進一步分析低報原因，雇主調整薪資或是故意高薪低報都是有可能的，按照規定，若有調整薪資必須在每年的2或8月進行申報；至於哪些行業遭逕調的比例最高，她說，製造業、批發零售業及營造業占比最高。

不過，由於前一年報稅資料與逕調時工資存在時間落差，勞保局事後逕予調高勞工投保薪資時，常被企業申請申覆。楊佳惠指出，事業單位可於收到逕調通知函（分別於6月底及7月底寄發）30日內，檢具薪資佐證資料（如薪資明細等）寄送勞保局辦理更正。

以去年為例，通知逕調勞動提繳工資的人數為13.6萬人，其中有1.3萬人進行申覆；勞、就保投保薪資則達10.2萬人，其中有5683人申覆。勞保局強調，單位如被多次、連續逕調者，將會列入後續追蹤並辦理專案查核，經查核違法屬實即依規定予以裁罰，保障勞工權益。